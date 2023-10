Zerocalcare, il caso politico: "Non vado a Lucca Comics. C’è il patrocinio di Israele"

"Purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema". Zerocalcare ha annunciato così – "senza troppi giri di parole" – la decisione di non andare al festival del fumetto che si apre mercoledì a Lucca e che quest’anno ha ricevuto, appunto, il patrocinio dall’Ufficio Culturale dell’ambasciata israeliana in Italia. Il logo sui manifesti ufficiali – disegnati da due artisti israeliani – era già finito nel mirino di Rifondazione Comunista, ma ieri mattina è stato Zerocalcare a dare una dimensione più vasta alla questione. "Venire a festeggiare lì rappresenta un cortocircuito che non riesco a gestire", ha scritto il fumettista. Che è stato seguito nella decisione da Amnesty International (si sono sfilati anche loro) e ha raccolto l’appoggio della sua casa editrice, Bao Publishing. "Non è una gara di radicalità, e da parte mia non c’è nessuna lezione o giudizio morale verso chi andrà a Lucca – ha scritto ancora Zerocalcare –. Spero che un giorno ci possano essere anche i fumettisti palestinesi che ora non possono lasciare il loro paese".

Poco dopo l’organizzazione del festival ha fatto sentire la propria voce e, pur senza far diretto riferimento a Zerocalcare, ha spiegato le origini del patrocinio dell’Ambasciata di Israele.

"È stato ricevuto – hanno fatto sapere dalla società lucchese – per riconoscere il valore del nostro programma culturale. Rispettiamo le scelte personali, rispettiamo le opinioni di tutti. Abbiamo riflettuto molto sulla possibilità di rinunciare al patrocinio, ma sarebbe un atto poco responsabile". Lucca Crea ha ricordato come al patrocinio si è arrivati "dopo un lavoro di quasi un anno, un progetto che ha coinvolto due artisti noti e apprezzati in Italia e nel mondo, Asaf e Tomer Hanuka, ai quali Lucca ha dedicato una mostra e ha affidato l’immagine di un’edizione imperniata sul tema ‘Together‘, all’insegna della condivisione dei valori che da sempre ci guidano: rispetto, comunità, inclusione e partecipazione".

Le parole di Zerocalcare hanno ovviamente acceso il dibattito. Il primo a intervenire è stato il vicepremier Matteo Salvini: "Io la penso esattamente al contrario e farò il possibile per essere al Lucca Comics". Mentre Andrea Marcucci (Libdem) ha sottolineato: "Il senso della protesta di Zerocalcare mi sfugge, invece capisco l’incredibile strabismo della sinistra radicale: disertano le manifestazioni patrocinate da Israele, e non condannano Hamas ed il terrorismo".

Non sono mancate le voci dal mondo artistico, come quella di Federico Palmaroli, in arte Osho, che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie a destra. "Zerocalcare ha assecondato la sua sensibilità e va rispettato", dice, e però aggiunge: "Io non riesco a schierarmi con una parte, a dichiarare un’appartenenza. E per questo sarei andato. Qui si parla di bambini e civili indifesi che muoiono da una parte e dall’altra. Non ho la verità in tasca e infatti evito di dare lezioni sui social". Chiude il vignettista Vauro: "Massimo apprezzamento per Zerocalcare, avrei fatto la stessa cosa. Non dobbiamo schierarci, ma condannare in toto gli orrori".