Zeman ricoverato d’urgenza al Gemelli in terapia intensiva neurologica

Roma, 27 febbraio 2025 - Il mondo del calcio in ansia per la salute di Zdenek Zeman, l'allenatore boemo, 77 anni, è ricoverato al Policlinico Gemelli (Dove in questi giorni è ricoverato Papa Francesco, ndr) nel reparto di terapia intensiva neurologica.

Zeman, che non sarebbe in pericolo di vita, è giunto al Pronto Soccorso in codice rosso con segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia (vistosa mancanza di forza muscolare) all’arto inferiore destro. Il tecnico da giorni aveva una forte sindrome influenzale.

Zeman nel febbraio 2024 era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara a seguito di alcuni problemi al cuore e lo scorso ottobre era stato colpito da un attacco ischemico.