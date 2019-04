Roma, 11 aprile 2019 - Dietro a un campione c’è sempre un uomo, ma alle volte si trova un bambino. E’ il caso di Nicolò Zaniolo, baby fenomeno per adesso alla Roma e l’anno prossimo chissà, che per andare a Trigoria ad allenarsi con Dzeko e De Rossi ha dovuto chiedere un passaggio a un collega più anziano, uno della prima squadra, perché la mamma non ha potuto accompagnarlo, come fa invece tutti i giorni e come fanno tutte le mamme del mondo quando la mattina scaricano davanti all’asilo o alla scuola media i loro piccoli. A Francesca Costa, già regina dei social per il suo aspetto più da fidanzata che da mamma di calciatore, è stata infatti rubata la macchina. Zaniolo vive con i genitori nella zona sud della capitale, vicino all’Eur e non lontano dal centro tecnico giallorosso, Trigoria. E visto che Nicolò ha solo 19 anni e ancora non ha la patente, ecco che si è dovuto ricorrere al passaggio di un altro calciatore. E fa un po’ sorridere la storia di questo ragazzone poco più che imberbe, che la Juve e le altre grandi d’Europa si stanno disputanto a suon di decine di milioni, si parla di una valutazione tra i sessanta e i settanta, costretto a fare l’autostop. Un ragazzo che grazie al contratto già in discussione con la Roma guadagnerà milioni, ma per il momento è appiedato. E ci racconta molto della follia di questo pazzo mondo del calcio 4.0, il vero show business di oggi, pronto ad aste milionarie per un giovane così giovane da non avere la patente tanto da dover andare al lavoro tutti i giorni accompagnato dalla mamma.

