Siena, 23 giugno 2020- Continua a lottare il campione paralimpico. Dopo la quarta notte trascorsa in terapia intensiva, le condizioni di Alex Zanardi, come riferisce l'ultimo bollettino, restano "stabili, ma gravi". E' iniziata la settimana chiave, quella che dirà ai medici se l'atleta potrà essere lentamente risvegliato dal coma farmacologico ed essere valutato neurologicamente. Per il momento, spiega il nuovo bollettino, "Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata".

Il campione paralimpo è ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdì sera, dopo l'intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto, riportati a seguito dell'incidente con l'handbike contro un tir lungo la strada provinciale 146 nel comune di Pienza. Le sue condizioni del paziente restano "stabili, non si sono registrate novità significative", fa sapere l'ospedale. L'ex pilota di Formula 1 continua a essere tenuto in coma farmacologico e "il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità". Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 del 24 giugno.

Intanto, sono ripres gli interrogatori da parte della Procura di Siena volti a chiarire gli aspetti logistico-organizzativi della staffetta Obiettivo Tricolore, durante la quale è rimasto ferito Zanardi durante l'incidente stradale con un camion nel comune di Pienza.