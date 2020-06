Siena, 26 giugno 2020 - Mentre papà Alex Zanardi è ricoverato in condizioni stabili ma sempre gravi ormai da una settimana al policlicnico di Siena dove lo hanno ricoverato dopo il tremendo incidente a Pienza che lo ha visto schiantarsi in sella alla sua handbike contro un camion, il figlio Niccolò questa notte ha postato sul suo profilo Instagram un altro messaggio bellissimo indirizzato al padre. Già lo aveva fatto nei giorni scorsi postando quella foto delle due mani ("Forza papà, ti aspetto, torna presto") che emozionava, adesso ha postato una seconda foto del papà che alza le braccia al cielo dopo una delle tante vittorie: "Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto". E poi due cuoricini.

Da qualche giorno il policlinico di Siena non dirama più il consueto bollettino sulle condizioni di Zanardi: in accordo con la famiglia (la moglie Daniela è sempre al suo capezzale) lo farà solo quando ci saranno variazioni di rilievo. Per ora il campione è tenuto ancora in coma farmacologico ed è intubato in terapia intensiva. Ci vorrà tempo per capire. Intanto prosegue anche l'inchiesta della Procura di Siena per accertare la dinamica dell'incidente.