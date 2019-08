Roma, 30 agosto 2019 - E' stato arrestato a Roma con l'accusa di tentata rapina in banca Francesco Zampaglione, fratello del cantautore Federico, frontman del gruppo musicale Tiromancino. I fatti ieri pomeriggio: intorno alle 15 l'uomo sarebbe entrato in una banca sulla Circonvallazione Gianicolense, a Monteverde, armato di una pistola finta (a gas, priva tappo rosso) e avrebbe minacciato il cassiere chiedendo il denaro, ma è stato messo in fuga dallo stesso dipendente dell'istituto.

Allertata la polizia, Zampaglione sarebbe stato fermato in una via limitrofa dalle Volanti. Sul posto è intervenuto anche il 118, per soccorrere il cassiere morso al braccio durante la colluttazione. Francesco Zampaglione è stato portato prima al Commissariato di Monteverde, per le formalità di rito, poi in carcere. Francesco Zampaglione, 49 anni, ha fatto parte fino al 2015 dei Tiromancino (tastiere, chitarra e campionatura) per i quali ha scritto con il fratello Federico la musica e i testi di alcuni album degli anni '90.