Zaki & compagni. Solo pretesti per odiare

Marmo

Lo strabismo dell’antisemitismo di certe frange estremiste fuori dalla storia e anche dalla realtà, spacciato strumentalmente per solidarietà storica e ideologica con i più deboli (nel caso i palestinesi di Gaza), rende ciechi e fanatici i nostalgici di casa nostra delle bandiere di Israele bruciate in piazza. Non vedono e non capiscono che siamo di fronte allo stesso terrorismo contro l’Occidente e le democrazie praticato da Osama Bin Laden o dall’Isis. E così scambiano bande di macellai e criminali, come sono quelli di Hamas, per vendicatori delle colpe che graverebbero su Israele. Non inorridiscono per il massacro dei ragazzi nel deserto del Negev al Nova Music Festival, non provano raccapriccio e sgomento per il pogrom dei bambini nel kibbutz di Kfar Aza. Come se si trattasse di accidenti della Storia di fronte alla tragedia palestinese invece che un cambio nel paradigma dell’orrore dell’estremismo islamico.

E, dunque, la tragedia palestinese, mai come in questo tornante della Storia, è solo il pretesto o il riflesso condizionato che dà la stura all’antisemitismo malcelato del vecchio estremismo di certa sinistra e degli epigoni da talk show televisivi sperimentati sull’Ucraina. I cattivi maestri sono quelli noti e basta accendere la tv o scorrere qualche giornale per riconoscerli nei loro ipocriti distinguo dei "ma anche". Abbandonano ogni finta remora, invece, gli studenti (pochi, almeno fino a ora) che li ascoltano e nelle assemblee inneggiano addirittura ad Hamas.

Ma c’è più di una ragione per riflettere, in questo clima, sulle parole nefaste, contro Israele e il suo premier, di quello che è diventato un’icona della sinistra radicale italiana. Ci riferiamo a Patrick Zaki: la causa per la sua liberazione è stata giusta, ma se il giovane egiziano può oggi sostenere qualsiasi idiozia e, dunque, anche insultare gli israeliani e fiancheggiare oggettivamente i criminali di Hamas è perché vive in un Paese del libero Occidente. Che, come nel caso di Israele, vorremmo difendere da ogni terrorismo.