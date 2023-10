"Yaffa Adar, 85enne rapita da Hamas, liberata grazie all'intervento di Israele"

Yaffa Adar, la donna di 85 anni rapita da Hamas e fatta circolare come un trofeo per le strade di Gaza, è stata liberata. L’anziana era stata riconosciuta dalla nipote, Adva Adar, mentre veniva ripresa dai media palestinesi. "Ha fondato il kibbutz con le sue mani, è malata, non ha medicine. Voglio che ogni pezzo di

terra venga frugato finché lei e gli altri non torneranno a casa", aveva scritto la nipote. Anche il suo badante sarebbe stato liberato dall’esercito israeliano.

La donna era stata portata via dal Kibbutz di Be’eri vicino a Ofakim, nel distretto meridionale di Israele poche ore dopo l’inizio dell’attacco di Hamas.