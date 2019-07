Santa Maria di Leuca (Lecce), 24 luglio 2019 - Una manovra errata e un maxi yacht di 40 metri è andato a schiantarsi contro la banchina, distruggendo una barca a vela. E' accaduto ieri pomeriggio al porto turistico di Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo in provincia di Lecce.

Fortunatamente non ci sono feriti. Sulla barca a vela non c'era nessuno: era ormeggiata al terzo braccio in attesa di essere demolita. L'imbarcazione infatti era arrivata qualche mese fa con alcuni migranti a bordo, ed era in condizioni al limite del galleggiamento.

Momenti di panico tra i diportisti presenti, increduli nel vedere il grande yacht, battente bandiera portoghese, sbagliare l'attracco e finire contro una delle banchine.

La causa dell'incidente sarebbe stato un guasto improvviso al sistema elettrico, che ha reso la barca ingovernabile. La Guardia Costiera di Leuca sta indagando.