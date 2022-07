Wine Media Conference 2022: Lombardia capitale mondiale del vino

Desenzano del Garda (Brescia) - Wine blogger, influencer e giornalisti di settore da tutto il mondo si danno appuntamento sulla sponda lombarda del lago di Garda, nel territorio di quel Lugana che è il grande fenomeno commerciale degli ultimi anni. Desenzano ospiterà la Wine Media Conference, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre.

Si tratta di uno dei principali eventi mondiali dedicati alla 'comunicazione del vino', che coinvolge in particolare gli addetti ai lavori degli Stati Uniti, uno dei principali mercati per il vino europeo e italiano. La Wine Media Conference, che lo scorso anno si è tenuta in Oregon, sbarca per la prima volta in Europa e lo fa proprio in Italia, in Lombardia, una regione che vanta 24.000 ettari di superficie vitata per una produzione annuale di 1.370.000 ettolitri (dato 2021). Inoltre, il 90% del vino è a “denominazione di qualità”, grazie a 5 Docg, 21 Doc e 15 Igt.

Un inedito fortemente voluto da Ascovilo, l'associazione che riunisce 13 consorzi vinicoli lombardi. "Sono contenta di questo risultato per la nostra associazione - rivendica la presidente, Giovanna Prandini - perché premia il desiderio di fare insieme un'azione di promozione dei vini di Lombardia. Una promozione molto più efficace di quanto possa fare un consorzio da solo. In questo caso avremo l'opportunità di rivolgerci al mercato americano, avendo davanti a noi oltre 50 giornalisti di primissimo livello negli Stati Uniti e quindi un potenziale di comunicazione del valore delle nostre denominazioni davvero importante. Una grande opportunità da non perdere. Lavoreremo da qui a settembre per arricchire il programma e per rendere memorabile l'appuntamento italiano ed europeo".

Ala conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi in Regione, ha partecipato anche il governatore Attilio Fontana. “E’ un onore ospitare per la prima volta in Europa, proprio nella nostra Lombardia, un evento mondiale come la Wine Media Conference – ha detto -. La comunicazione, al giorno d’oggi, è un settore di grande rilevanza. L’attrattività a 360° di Regione Lombardia e la reputazione dei prodotti Made in Italy vanno ulteriormente valorizzati e, grazie anche a manifestazioni di questo tipo, si può consolidare e rafforzare l’immagine del nostro territorio e delle sue innumerevoli eccellenze a livello internazionale. Con le caratteristiche della nostra regione possiamo attirare turisti tutto l’anno e la Wine Media Conference sarà l’occasione per i comunicatori di raccontarla al meglio e fare da primi ambasciatori non solo ai vini, ma anche agli splendidi luoghi dove vengono prodotti”.

La conferenza di tre giorni si terrà dal 29 settembre all'1 ottobre all’Hotel Acquaviva del Garda di Desenzano. Durante la conferenza sono previste diverse attività di divulgazione e degustazione tra cui Educational sessions, Discovery sessions, Live Wine Social, pranzi e cene a tema con abbinamento dei vini. Nei giorni precedenti e successivi alla conferenza si svolgeranno inoltre sei escursioni tematiche che coinvolgeranno sette Consorzi di Tutela del vino lombardo.