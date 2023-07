Willy fu ucciso a calci e pugni Tolto l’ergastolo ai fratelli-killer Avranno lo sconto di pena: 24 anni

di Giovanni Rossi

Ergastolo cancellato. La pena dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, principali colpevoli del barbaro omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, il 6 settembre 2020 a Colleferro – al confine tra le province di Roma e Frosinone –, scende a 24 anni. Il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesso dalla Corte d’appello di Roma ai massacratori a pugni e calci del giovane italo-capoverdiano, riduce considerevolmente le condanne per quella notte efferata. La condanna attenuata si avvicina a quelle assegnate in primo grado a Francesco Belleggia (23 anni) e Mario Pincarelli (21), i due coprotagonisti dell’omicidio volontario ai quali le attenuanti erano già state riconosciute. È questo il punto sul quale la difesa dei due principali assassini fa leva e ottiene un primo risultato. La qualificazione del reato di omicidio volontario non subisce invece il declassamento a omicidio preterintenzionale, esito che fa già promettere ai legali dei fratelli di Artena un ulteriore ricorso in Cassazione.

"Più o meno me l’aspettavo. Nessuna sentenza mi ridarà mio figlio. Accetto la giustizia fatta. Non provo rabbia, ma il perdono è un’altra cosa", è il commento senza iperboli di Lucia Monteiro Duarte, mamma di Willy, colpevole solo di essere intervenuto a difesa dell’ex compagno di scuola Federico, coinvolto in una stupida lite di paese. Però nel territorio dominato dai fratelli Bianchi, scesi dal proprio Suv dando vita a un folle e insensato pestaggio con la fattiva collaborazione di Belleggia e Pincarelli. Willy, il sorridente Willy amico di tanti, resta steso a terra. Inutili i soccorsi. "Difficile commentare questa notizia rimanendo lucidi, resta l’amaro in bocca, molto amaro", dichiara Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, il paesone finito su tutte le cronache per quella notte di violenza e follia. "Una sentenza deludente. L’ergastolo sarebbe stato l’unico modo di avere giustizia, per il resto ci resta ben poco. Staremo il più possibile vicini alla famiglia", reagisce Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, nel Frusinate (il paese di Willy). Domenico Marzi, legale della famiglia Duarte, non appare stupito: "La riduzione di pena con la concessione delle attenuanti generiche era una delle previsioni, in quanto obiettivamente i fatti si sono svolti in una modalità tale da non consentire un distinguo così netto fra i Bianchi, Pincarelli e Belleggia". Vito Perugini, avvocato di Belleggia, è perplesso: "Vengono equiparate tutte e quattro le posizioni, ricorreremo".

Le motivazioni della sentenza d’appello sono previste dopo l’estate. In quelle di primo grado – alle quali è inevitabile richiamarsi – i giudici affermano che il 21enne venne aggredito da tutti e quattro gli imputati. In particolare, l’irruzione dei fratelli Bianchi – entrambi esperti di arti marziali miste – sulla scena "di una disputa sino ad allora solo verbale, e comunque in fase di spontanea risoluzione", rappresentò il "detonatore di una cieca furia". E ancora: "Gli imputati avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy potesse perdere la vita, e nondimeno hanno continuato a picchiarlo". Selvaggiamente.

Come testimoniato dai presenti, i due fratelli dai muscoli gonfiati sul ring assalirono Willy per 50 secondi con colpi a ripetizione. Restano valide le parole del gip: "Gli elementi conducono naturalmente a ritenere che i quattro indagati non solo avessero consapevolmente accettato il rischio di uccidere Willy, ma colpendolo ripetutamente, con una violenza del tutto sproporzionata alla volontà di arrecargli delle semplici lesioni, avessero previsto e voluto alternativamente la morte o il grave ferimento della vittima". E almeno in due troppo esperti di botte e pestaggi per non sapere cosa stessero facendo.