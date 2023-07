WhatsApp down: la messaggistica non funziona anche sul web. Cosa è successo

Roma, 19 luglio 2023 - Whatsapp down in diverse città italiane nella tarda serata di oggi. Disagi sono stati segnalati da Nord a Sud, anche nella versione da web. per una buona mezz’ora (ma in alcune zone anche per un’ora) è stato dunque impossibile inviare messaggi o riceverli. Il nostro Paese, però, non è stato l’unico a essere interessato dal disservizio: sul sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, problemi sono stati riscontrati anche in altri paesi come Stati Uniti, Australia, Argentina e Germania.

Su Twitter, come spesso accade, l’hashtag #whatsappdown è subito diventato popolare, così la stessa app del gruppo Meta è intervenuta dal suo profilo ufficiale. La piattaforma ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere i problemi di connettività il più rapidamente possibile, per poi scrivere “and we’re back, happy chatting” (“siamo tornati, buone chat”). Non è stato tuttavia chiarito cosa abbia causato il problema.