West Nile, il virus non si ferma: altri due morti a Latina e Caserta. Controlli nelle zone a rischio

Roma, 11 agosto 2025 – Ci sono altri due morti da West Nile: un uomo di 85 anni a Latina – dove è in corso un focolaio del virus – e un 83enne a Caserta. Continua a salire il bilancio delle vittime: sono 9 i morti registrati nel Lazio, ma il virus continua a colpire la provincia di Caserta dove i decessi arrivano a 8.

Questi ultimi due decessi portano il conteggio a nove morti nel Lazio e otto nel Casertano. Ieri un altro anziano laziale si è spento in terapia intensiva all’ospedale pontino dopo tre settimane di ricovero. Finora i casi mortali di West Nile sono risultati nella forma neuro-invasiva, al più grave.

Operatori della Asl di Caserta impegnati nella installazione di trappole per le zanzare

Latina, morto un uomo di 85 anni

"Un uomo di 85 anni di Cori in provincia di Latina, è morto questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio”. A renderlo noto è il bollettino della Regione Lazio.

Un morto nel Casertano, scattano i controlli a Capua

Risiedeva a Capua, in provincia di Caserta, l'83enne pensionato morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta perché infettato dal virus West Nile. Si tratta dell'ottava vittima del virus nel Casertano.

Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha attivato le procedure per il monitoraggio nell'area dove viveva l'anziano ed emesso un'ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d'acqua. L'83enne era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni si sono aggravate fino a provocarne il decesso.