West Nile, muore una donna nel Lazio. Altri 6 casi a Latina. “Subito disinfestazione e screening”

Roma, 20 luglio 2025 – West Nile, scatta un nuovo allarme nel Lazio. È morta in ospedale una donna di 82 anni, era ricoverata da giorni per febbre e stato confusionale. Al momento ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina.

I più gravi sono due uomini di 63 e 72 anni: sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti e sono entrambi ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli altri quattro sono invece in miglioramento clinico. L’anziana deceduta era di Nerola, sempre nella zona pontina. A darne notizia è la Regione Lazio. A rischio anche gli equini: nelle ultime ore sarebbe morto un cavallo.

I casi di Latina

Al momento sono tutti scollegati i casi conclamati di West Nile nel Lazio. L'unica cosa che avrebbero in comune le persone che hanno contratto il virus – ormai diventato endemico anche nel Lazio – è la zona: sono tutti infatti della provincia di Latina. Inoltre, attualmente i pazienti che hanno sviluppato complicanze sono persone anziane.

Dopo la morte della donna 82 di Fondi, paziente senza altre patologie, sono 6 i casi accertati. Due di loro, un uomo di 63 e uno di 72 anni, sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti, con sintomi neurologici, ed entrambi ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A rischio di infezione sono anche gli equini, e infatti nella provincia, per la contrazione del virus, sarebbe morto anche un cavallo.

I carabinieri: “Subito disinfestazione e screening”

La notizia del decesso di una donna di 82 anni – residente a Nerola e ricoverata a Fondi – e dei sei casi confermati in provincia di Latina “impone un'immediata estensione delle misure di sorveglianza e prevenzione anche al personale delle Forze dell'Ordine e, in particolare, ai Carabinieri operativi nelle aree a rischio". È Unarma, associazione sindacale Carabinieri, a chiedere che il Ministero della Difesa e i comandi territoriali attivino da subito controlli, disinfestazioni e screening specifici in tutte le caserme presenti nella provincia di Latina, con particolare attenzione ai reparti impiegati sul territorio e nei presidi di prossimità.

Il ministero della Salute

Allarmi a parte, l’andamento epidemiologico della West Nile è in linea con gli altri anni. "Il Ministero della salute monitora costantemente la situazione”, dichiara Maria Rosaria Campitiello, Capo del Dipartimento di Prevenzione del Ministero. “Sono state attivate tutte le misure previste dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025 con il supporto del Gruppo Operativo Arbovirosi".

Il Ministero della salute, ricordando che la malattia non si trasmette da uomo a uomo, raccomanda di seguire le misure di prevenzione per proteggersi dalle zanzare vettori del virus come l'uso di repellenti; indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto; zanzariere alle finestre; svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante; cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali; tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Unarma: “Tutele contro le zanzare infette”

“I Carabinieri lavorano quotidianamente a stretto contatto con la cittadinanza, anche in aree rurali o poco urbanizzate, spesso senza le necessarie tutele contro vettori come le zanzare infette. È necessario proteggere chi garantisce la sicurezza pubblica anche nei contesti di emergenza sanitaria silenziosa, come quella del virus West Nile", dice il segretario generale di Unarma, Antonio Nicolosi.

Il sindacato sollecita infine un tavolo tecnico al comando generale con un incontro urgente nel Reparto Sanità per coordinare le misure tra autorità sanitarie, enti locali e comandi dell'Arma, "al fine di non lasciare indietro nessuno nella catena della prevenzione".