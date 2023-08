Wanda Nara e la diagnosi della malattia "La mia famiglia distrutta dalla notizia E mio marito voleva lasciare il calcio"

"Ho scoperto della mia malattia in televisione. Io ero in ospedale ma non sapevo niente. All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho pensato ‘sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo". È il racconto del giornalista argentino Angel de Brito, a cui Wanda Nara affida la sua prima versione dei fatti sulla malattia che l’ha colpita. All’amico cronista ha confidato: "Mauro voleva lasciare il calcio". Il 14 luglio, dopo un ricovero della moglie-agente di Icardi all’ospedale di Buenos Aires, i media argentini hanno parlato subito di leucemia, ma la famiglia della showgirl non ha confermato la diagnosi. Wanda ha accompagnato il marito a Istanbul, in quanto la squadra di calcio del Galatasaray lo ha acquistato a titolo definitivo.