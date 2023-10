Vulnerabilità sismica, piano da 285 milioni

Un piano da 285 milioni in 5 anni e un coordinamento ad hoc per gestire la vulnerabilità sismica degli edifici. Nasce un Fondo per il finanziamento di un ‘Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici’, con una dotazione di 45 milioni per il 2024 e 60 milioni annui fino al 2028. Con decreto del Ministro per la protezione civile arriverà una Cabina di coordinamento, guidata dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile di Palazzo Chigi.