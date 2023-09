Il voto in condotta fa media? Quando la bocciatura? Domande e risposte sulla riforma

Roma, 18 settembre 2023 – Il governo ha dato il via libera al disegno di legge che riforma gli istituti tecnici e professionali e la valutazione del comportamento degli studenti a scuola, ovvero il voto in condotta. La valutazione del comportamento diventa strumento contro gli atti di violenza e bullismo a scuola. Il voto in condotta avrà più importanza nella valutazione complessiva di uno studente, verrà ripristinato alle medie e inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato. Numerosi i quesiti che si aprono per gli studenti di medie e superiori, dal ‘Il voto in condotta fa media?’ a ‘In quali casi la bocciatura?’. Vediamo qualche domanda e risposta.

Voto in condotta: farà media?

L'elemento qualificante della riforma è la stretta sul voto in condotta che torna alle medie (era stato sostituito da un giudizio dalla ministra Fedeli nel 2017). Sarà espresso in decimi e sì, farà media con le altre materie. Ma solo alle medie. Alle superiori inciderà sui crediti di ammissione alla maturità.

Quando la bocciatura?

Attualmente, il 5 in condotta prevede la bocciatura a seguito di comportamenti violenti o reati. Con la riforma, queste conseguenze si possono avere anche qualora ci siano comportamenti che costituiscono gravi e reiterate violazioni del Regolamento dell'istituto.

E se ho 6 in condotta?

Il 6 in condotta porterà ad un debito scolastico in educazione civica da recuperare a settembre con una verifica sui valori costituzionali e di cittadinanza.

Cosa succede se vieni sospeso meno e più di due giorni?

Quanto alla sospensione, fino a 2 giorni non prevederà l'allontanamento dalla scuola ma al contrario le lezioni in classe, più impegno e più studio. Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate, attività che potrà proseguire se lo stabilirà il consiglio di classe.

Cosa cambia per gli Istituti tecnici e professionali?

Per quanto riguarda invece la riforma degli Istituti tecnici e professionali, l'obiettivo è l'avvio, dal 2024/25, di una sperimentazione in larga scala del modello 4+2, percorsi quadriennali più due ulteriori annualità negli Its Academy (potrà coinvolgere fino a un massimo del 30% di istituti tecnici e professionali del territorio). Sarà utilizzata una metodologia ‘on-the-job’, con un massiccio utilizzo della formazione pratica. Un aspetto nuovo - sempre secondo quanto si apprende - è il concetto di “campus tecnologico-professionale”, che coinvolgerà istituti tecnici e professionali in un percorso unico e integrato. Questo prevede l'ingresso di docenti ed esperti dal mondo del lavoro, contribuendo a un'offerta didattica più varia e applicata.

Meloni: “Riportiamo nelle scuole la cultura del rispetto”

“Con la riforma del voto di condotta e della sospensione riportiamo la cultura del rispetto nelle scuole, e rafforziamo la autorevolezza dei docenti. È anche questa una svolta molto attesa dalla società italiana”, ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio dell'intervento introduttivo con cui ha aperto il Consiglio dei ministri. I

"Ringrazio anche il ministro per l'istruzione e il merito, Giuseppe Valditara - ha detto Meloni - per aver portato in Cdm due riforme particolarmente urgenti e sentite. La riforma dell’istruzione tecnico professionale - ha osservato la premier - è di particolare importanza, è molto attesa dalla scuola italiana, dall'opinione pubblica e dalle forze produttive. Si tratta di una riforma che rende competitiva la filiera della istruzione tecnica e professionale trasformandola in un percorso formativo di serie A e collegandola con il mondo del lavoro e dell'impresa. Offriamo così importanti opportunità lavorative ai nostri giovani e rendiamo più competitivo il nostro sistema produttivo”.