Volpe passeggia per Londra con una borsa di Gucci fra i denti Due passanti filmano la scena

A Londra una volpe è stata filmata mentre passeggiava per la città con una borsa firmata Gucci tra i denti. Il video, diventato rapidamente virale, testimonia come questi mammiferi abbiano imparato a vivere anche nelle metropoli più affollate. Difficilmente però qualcuno avrebbe immaginato di vederne una andarsene in giro con una borsa firmata tra i denti. E invece è la scena che si sono ritrovati davanti l’utente di TikTok, Wander Wale, e un suo amico mentre passeggiavano per le strade della capitale britannica. I due sono riusciti a filmare l’intera scena, fino a quando l’animale, spaventato, ha lasciato "cadere la refurtiva" per rifugiarsi verso un parco urbano.