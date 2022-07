Migliaia di voli cancellati, corsa ai rimborsi

Roma, 4 luglio 2022 - ​Scioperi, Covid e carenza del personale. Queste le cause alla base di quella che il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, definisce una "tempesta perfetta" che si è abbattuta sul trasporto aereo causando frequenti cancellazioni e ritardi dei voli soprattutto da parte di compagnie low cost come Ryanair, Wizzair, Easyjet e Volotea. Una ripartenza con il piede sbagliato che, dopo due anni di pandemia, a fronte del forte incremento dei viaggi aerei registrato in Italia negli ultimi 3 mesi con in alcuni hub un traffico superiore al 2019, vede il settore apparentemente non ancora pronto a riprendere a pieno regime. Ma in Italia la situazione sembra essere, comunque, meno critica rispetto ad altri Paesi. "I disagi provocati dagli scioperi e dalla mancanza di addetti che hanno coinvolto compagnie estere e low cost – spiega Di Palma – non stanno coinvolgendo l’Italia se non in modo derivato perché la politica adottata e il governo hanno consentito con la cassa integrazione e con 800 milioni di aiuti di mantenere il personale aeroportuale che altri Paesi ora hanno difficoltà a trovare". Caos voli Negli ultimi giorni, a causa della mancanza di personale di volo e di terra, le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli programmati per le prossime settimane, tagliando circa 6,5 milioni di posti a sedere. "Una situazione che, unitamente agli scioperi dei lavoratori del settore, – avverte il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – potrebbe esplodere nelle prossime settimane, mettendo in serio pericolo le vacanze estive degli italiani". In Italia i maggiori disagi si sono registrati in alcuni aeroporti dove operano vettori low cost, in particolare, – come ha evidenziato l’Enac – all’aeroporto di Bergamo, Orio al Serio, e in quello di Venezia. In Spagna il nuovo sciopero degli equipaggio di cabina di EasyJet e Ryanair sabato ...