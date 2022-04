Elenoire Casalegno: "I fidanzati? A uno ho salvato la vita"

Elenoire Casalegno, è tornata al mondo musicale, quello da cui era partita parecchio tempo fa. "A 18 anni debuttai con ‘Jammin’. Ora su Italia 1 in prima serata è partito ‘Battiti Live – Msc crociere – Il viaggio della musica’ che presento con Nicolò De Devitiis . Nella seconda puntata, che andrà in onda l’11 aprile, abbiamo grandi ospiti (da Irama a Elodie, da Tommaso Paradiso a Noemi, da Giusy Ferreri a Ermal Meta e altri, ndr). Ma la vera novità è che la trasmissione si svolge su una nave da crociera". Come arrivò a Jammin’? "Il mondo della moda e dello spettacolo non mi ha mai interessato. Spesso, quando viaggiavo con i miei genitori, qualcuno mi chiedeva se desiderassi fare la modella, ma rispondevo di no perché il mio sogno era fare il magistrato. Falcone e Borsellino erano i miei modelli. Una mia amica però mi iscrisse a mia insaputa a ‘Look of the Year’, io non sapevo cosa fosse, credevo si trattasse di sfilate. Poiché ero minorenne mi accompagnarono i miei e solo quando arrivai scoprii che si trattava di un concorso di bellezza! Corsi in camera e scoppiai a piangere. Non volevo farlo, ma non volevo nemmeno deludere l’agenzia che mi aveva preso in carico, e i miei genitori. In realtà fu un’esperienza molto divertente. Non mi accorsi neanche di aver vinto, finché la ragazza accanto a me mi diede una gomitata nel fianco: ‘Guarda che hai vinto tu! Devi andare avanti’". Torniamo a ‘Jammin’... "Venti giorni dopo ‘Look of the year’ Italia 1 mi chiamò per un provino alla conduzione. Mi mandarono davanti a un liceo di Milano a intervistare gli studenti. Dopo 3 minuti mi fermarono: sei perfetta". Lei si è definita una ‘madre colonnello’... "Sono gli altri che mi chiamano così! Certo nell’educare mia ...