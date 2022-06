Volete giocare al Camp Nou e usare gli spogliatoi dei campioni? Basta pagare 300 euro a testa

Il Barcellona ha un tale bisogno di soldi per rimettere a posto le disastrate finanze che è disposto a concedere in affitto il Camp Nou. Per 300 euro ogni tifoso potrà realizzare il sogno di giocare sullo stesso campo dei suoi beniamini: 6 e 11 giugno le date messe a disposizione dal club, con 4 partite per ciascuna giornata e 18 giocatori a squadra. Conti alla mano, con 288 partecipanti il Barcellona si garantirebbe in due giorni 86.400 euro. Ai quali vanno ad aggiungersi i prezzi dei biglietti: 30 euro per assistere a ciascuna partita. Il Barcellona metterà a disposizione anche allenatore e arbitro, garantendo un minimo di 40 minuti in campo per ciascun calciatore.