Roma, 13 giugno 2019 - Un Vodafone down si sta registrando nel pomeriggio in tutta Italia. Su Downdetector, il sito che registra questi tipi di problemi, molte persone stanno segnalando che "la rete, sia fissa che mobile, non va o non funziona". A quanto pare, la connessione mobile risulta molto lenta, in alcuni casi totalmente bloccata, mentre da casa i modem risulterebbero inutilizzabili. Il picco, intorno alle 16.

Linea fissa Vodafone in down??? Non fa più collegare ad internet! — Valentina ~ (@__shamandalie) 13 giugno 2019

Vodafone non va

Apro Twitter

Cerco #vodafonedown

Ok apposto non sono il solo#twitterpower — Lorenzo Buzzi (@oznerol_izzub) 13 giugno 2019

allora tranquilla non va a nessuno vodafone in questo momento, neanche a me — mars; +6 with luvˎˊ˗ (@astrvmars) 13 giugno 2019

Molti su Twitter e sui vari social stanno scrivendo post sul #Vodafonedown. "È anche impossibile rintracciare il servizio clienti", scrive Federica. "Confermo, nemmeno io riesco", aggiunge Valentina. Per il momento Vodafone non sta rispondendo alle varie segnalazioni degli utenti.

