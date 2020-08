Messina, 11 agosto 2020 - E' un giorno importante, oggi (martedì) nel giallo della morte della dj Viviana Parisi e nella scomparsa del figlioletto Gioele che ancora non è stato ritrovato. Oggi infatti è prevista l'autopsia sul corpo della donna. E dall'esame autoptico gli inquirenti aspettano risposte per capire innanzitutto quali sono state le cause della morte della dj di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia (Messina), a cinque giorni dalla sua scomparsa insieme con Gioele, il figlio di quattro anni di cui si sono perse da allora le tracce. Dal risultato dipenderà anche il proseguimento delle ricerche del piccolo.

Il mistero degli ultimi 1500 metri

Viviana si è suicidata? E precipitata dal viadotto per un tragico incidente? O, ipotesi peggiore, è stata uccisa?. Tutte ipotesi restano in campo. Come piurtroppo resta aperto il mistero sulla sorte del piccolo Gioele le cui ricerche vanno avanti senza sosta.

L'autopsia

All'autopsia parteciperà anche una esperta di entomologia forense, in particolare di larve e insetti. Il corpo di Viviana è stato rinvenuto sabato pomeriggio ai piedi di un traliccio in pessime condizioni. La donna è stata riconosciuta solo grazie alla fede nuziale a ad alcuni oggetti che le appartenevano.

Le ricerche di Gioele

Le ricerche di Gioele proseguono senza sosta. Sotto il sole cocente, e anche di notte. Ricerche che sono "molto difficili". E non solo perché la zona da controllare è vasta quasi 500 ettari, ma anche da un punto di vista emotivo. Si cerca in pozzi, anfratti, casolari. I soccorrittori utilizzano anche droni e cani molecolari. E' chiaro che ogni giorno che loassa fa scemare le possibilità di trolvare il piccolo ancora in vita.

La famiglia

La cognata di Viviana, Maria Mondello ribadisce: " Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo amava. E non credo che possa avergli fatto del male. Non lo avrebbe mai ucciso".