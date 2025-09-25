Tempesta su Sgarbi, la figlia chiede l’amministratore di sostegno: “Non è più in grado di badare a se stesso”. Lui si oppone

Roma, 25 settembre 2025 – Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di badare a se stesso. Lo sostiene la figlia Evelina, che ha presentato richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura. “Non è può più curare i propri interessi”. L’istanza, depositata dal legale della donna Lorenzo Iacobbi, è stata notificata ai familiari del critico ferrarese: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma Sgarbi, la compagna Sabrina Colle. Lo stesso Sgarbi ha confermato al notizia.

L’amministratore di sostegno è una figura introdotta dalla legge n. 6 del 2004, pensata per assistere chi ha una ridotta capacità di autonomia, anche se non totalmente compromessa. Il suo compito è di aiutare la persona in aree specifiche. Può gestire il patrimonio o prendere decisioni mediche, ma solo se indicato dal giudice tutelare.

Massimo Serra, vicesindaco di Arpino, nel Frusinate, dove Vittorio Sgarbi è primo cittadino, fa sapere che si opporrà. “L’ho sentito battagliero come al solito”.

Da tempo Sgarbi non si occupa di Arpino: con la depressione che lo ha costretto anche al ricovero nella fase più critica, non ha più messo piede in Comune. Al timone della giunta c’è, appunto, Serra, che è in costante contatto con il primo cittadino e che con lui concorderebbe la linea politica.

L’opposizione però chiede che sia dichiarato l’ “impedimento permanente” di Sgarbi. Un’istanza è stata presentata al Protocollo del Comune di Arpino dal capogruppo Niccolò Casinelli. "Da un anno non è più presente in municipio”, si sottolinea nel documento. Casinelli ci aveva già provato la volta scorsa ma la richiesta non era stata accolta viste le certificazioni mediche fornite dal diretto interessato nel quale si dice che Sgarbi può guarire e tornare pienamente al suo ufficio. Il consigliere l’ha reiterata proprio alla luce della richiesta di amministrazione di sostegno fatta da Evelina Sgarbi e ora chiede di vedere quella documentazione medica. Chiede anche la convocazione del Consiglio e minaccia di ricorrere al Prefetto.