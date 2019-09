Londra, 25 settembre 2019 - Vittorio Grigolo, noto tenore ed ex coach di Amici, è stato sospeso dalla Royal Opera House di Londra a causa di presunte molestie sessuali ai danni di una cantante. Dopo le accuse alla star della lirica Placido Domingo, un altro caso investe il mondo del "bel canto".

"E' successo tutto davanti al pubblico..." ha rivelato una fonte al tabloid The Sun. Al termine di una replica del Faust di Charles-Francois Gounod, in scena a Tokyo mercoledì scorso, durante le chiamate per gli applauso, Grigolo, che indossava ancora i panni di scena, si ipotizza abbia cominciato a palpare una delle coriste. Il tenore è stato sostituito per la replica della domenica e la Royal Opera House ha inizialmente parlato di una sostituzione dovuta ad un malessere dell`artista, definito "indisposto". Successivamente, attraverso una nota riportata dalla Bbc, il celeberrimo teatro d'opera londinese, ha reso pubblica la sospensione del cantante: "A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con il tenore italiano Vittorio Grigolo, la Royal Opera House ha avviato un'indagine immediata e il sig. Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso".

Grigolo debuttò a soli 13 anni nel ruolo del pastorello in Tosca al Teatro dell'Opera di Roma, a fianco di Luciano Pavarotti. Si tratta di una sorta di enfant prodige considernado che, nel 2000 a soli 23 anni, è stato il più giovane tenore nella storia italiana a cantare al Teatro alla Scala per il concerto di apertura dell'anno Verdiano, con la direzione del maestro Riccardo Muti. Oltre all'opera, Grigolo ha cercato di coltivare anche la sua passione per la musica pop portando avanti un formato sperimentato già da Pavarotti. Nel 2015 ha cantato con Brian May per una serata di gala all'Arena di Verona. L'anno dopo si esibisce con Sting, Bruce Springsteen e James Taylor alla Carnegie Hall per la biennale The Revlon Concert per il Rainforest Fund, organizzato dallo stesso Sting e da Trudie Styler. Ha anche interpretato magistralmente Caruso di Lucio Dalla, con cui ha condiviso una grande amicizia. Questa spiccata vena pop l'ha portato alla partecipazione, quest'anno, ad Amici di Maria De Filippi in qualità di direttore artistico.