Vittorio Cecchi Gori "Dalla politica al cinema, sapeva fare ogni cosa Era un mago degli affari"

di Angelo Giorgetti

Firenze

Vittorio Cecchi Gori e Silvio Berlusconi: chissà quanti ricordi.

"Un’infinità. Era prima di tutto un grandissimo imprenditore e tutto il resto era una derivazione del suo talento. Il calcio, la politica, il cinema, sapeva fare tutto, era un mago della comunicazione e degli affari".

Quello per modellare il Terzo Polo televisivo finì male. Fu Berlusconi a ostacolarlo?

"Andò diversamente. Sapevamo che l’arrivo di Internet avrebbe ridimensionato la funzione della Tv e pensavamo di anticipare il cambiamento. Io avevo un terzo delle azioni di Sky, avevamo pensato a una una piattaforma on demand con tv, cinema, sport, spettacolo, eccetera. Un’offerta simile a quella che poi ha realizzato Murdoch".

E poi?

"Berlusconi aveva già troppi impegni, i suoi uomini non gli trasferivano le informazioni giuste e poi venne a mancare Carlo Bernasconi, proprio la persona che avrebbe dovuto occuparsi della sintesi. Finì tutto per questo".

Ma siete stati anche soci nel cinema.

"Come no, abbiamo prodotto insieme Mediterraneo e ricordo che lui non venne alle cerimonia in America. Quel Paese non gli piaceva proprio: laggiù ebbe seri problemi per una questione di diritti televisivi".

Più stretti sono stati invece i rapporti con la Russia e Putin.

"Quella parte della storia io non la conosco".

Sia sincero: mai litigato con Berlusconi?

"Mai, fin quando era concentrato sul cinema abbiamo avuto rapporti strettissimi. Ricordo poi che quando morì mio padre, lui venne a Firenze e si unì alle persone che portarono la bara nella sistemazione provvisoria nel cimitero di Soffiano".

Vi siete frequentati anche fuori dal lavoro?

"Una volta prendemmo un aereo privato per andare insieme alle Bermuda, era un amante della compagnia e degli amici. Le donne? Vi racconto questa: mai, dico mai, lui mi ha raccomandato una ragazza per farla lavorare nel cinema. Beh certo, penserete, tanto aveva le televisioni...".

E nel calcio come sono stati i vostri rapporti?

"Buoni, anche se lui mi chiedeva sempre Rui Costa e io gli rispondevo di no".

Poi però se l’è preso.

"Certo, anche perché si sono portati via tutto quello che era mio. Ma questa è un’altra storia, per raccontarla avremmo bisogno di una pagina, anzi di un giornale intero".