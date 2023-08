Chi sono le 5 vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo. Il più giovane aveva 22 anni

Vercelli, 31 agosto 2023 – Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, e Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni. Sono questi i nomi degli operai travolti e uccisi da un treno in corsa nell’incidente ferroviario di Brandizzo, ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre lavoravano sulla linea Milano-Torino. Meridionali la maggior parte, trapiantati al Nord, lavoravano per Sigifer, una ditta che si occupa di armamenti ferroviari con sede a Borgo Vercelli.

Kevin Laganà, il più giovane, era originario di Messina ma viveva a Vercelli. Era alla Sigife, già da 4 anni, da quando aveva finito la scuola. Molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e al padre Massimo. La cugina lo descrive come “una persona meravigliosa, un ragazzo che ha sempre lavorato. Il papà e il fratello sono distrutti, la mamma è qui, non abbiamo le parole”.

Treno investe operai: identificate le cinque vittime

Di Marsala era invece Giuseppe Lombardo: viveva a Vercelli dal 2001, anno in cui aveva trovato un posto in Sigifer. Era sposato, lascia un figlio. Grande commozione per la sua scomparsa in contrada Matarocco, nella città siciliana, da dove era emigrato. Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale hanno espresso cordoglio ai familiari.

Giuseppe Lombardo, 53 anni

Michael Zanera, di Vercelli, era appassionato di fitness. Sui social raccontava del momento difficile che stava attraversando, tanto che poche ore prima della tragedia, postava una foto di una rotaia che stava saldando. “Mi è apparso un crocifisso, Dio mi vuole dire qualcosa”. Non sembra parlare in tono scherzoso. Zanera si rivolgeva a Dio tutti i giorni, dice. “Ultimamente non è un bel periodo”. Era un giovane sensibile. Per il suo compleanno, ad agosto, non aveva chiesto regali ma beneficenza, “donazioni per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Torino – scriveva sui social –. Ho scelto questa organizzazione perché il suo obiettivo è molto importante per me. Prevenire è vivere”. “Gli piaceva troppo quel lavoro – racconta lo zio Marco Faraci –. Anche se sapeva che certe cose non andavano bene faceva finta di nulla. A volte faceva anche il doppio turno, così mi diceva, glielo fanno fare perché doveva recuperare. Quando mia sorella lavorava l'ho cresciuto io, è stato il primo nipote per cui gli volevo un sacco di bene”.

Michael Zanera, 34 anni

Era di Capua ma residente a Brandizzo, Giuseppe Sorvillo. Lascia due figli e la moglie.

Giuseppe Sorvillo, 43 anni

Infine Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

Giuseppe Aversa, 49 anni

Notizia in aggiornamento