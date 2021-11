Viterbo, 16 novembre 2021 - Dramma a Cura di Vetralla, Viterbo, dove un padre ha ucciso il figlio di 10 anni questo pomeriggio. In un primo momento era apparso un tragico errore, ma è ancora giallo su quanto realmente successo. L'uomo, un 44enne polacco, avrebbe colpito il piccolo al collo con un coltello da cucina, uccidendolo, quando erano in casa da soli. Solo in un secondo momento è tornata la donna. I carabinieri, giunti sul posto per l'allarme di una fuga di gas dall'appartamento, hanno trovato il corpo senza vita del piccolo e la donna sotto choc. In casa c'era anche il padre in stato di incoscienza. L'uomo è stato fermato dai militari, e ora si trova in ospedale.

Secondo quanto rivelato dai carabinieri l'uomo, positivo al Covid-19, era ricoverato in una struttura ospedaliera di Roma. Stamattina si sarebbe allontanato per raggiungere Vetralla. Ma a quanto si apprende, il presunto omicida aveva un divieto di avvicinamento alla donna e al bambino emesso dal gip del Tribunale per un problema familiare.