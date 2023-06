Vite da youtuber Video estremi a caccia di clic Milioni di seguaci

"Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi!Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento. Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare a voi nuovi video! Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi un milione di euro (probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo)". Si presentano così sul loro canale YouTube, i ‘TheBorderline’, – Matteo Di Pietro (detto Dp), Leonardo Golinelli (Leo), Vito Loiacono, Marco Ciaffaroni (Ciaffa) e Giulia Giannandrea – cinque ragazzi tra i 20 e i 23 anni che realizzano video ‘estremi’, sfide senza senso per avere click e acquisire sponsor. Attivato nel 2020 il canale conta 601mila iscritti e 61 video che hanno registrato quasi 153 milioni di visualizzazioni.

Il progetto nato da un’idea di Leonardo Golinelli, studente della Bocconi, e Matteo Di Pietro si ispira a MrBeast, youtuber americano, classe 1998, Jimmy Donaldson che attraverso questa tipologia di video, tra sfide folli – come rimanere 50 ore sepolto vivo in una bara o 50 ore tra i ghiacci dell’Antartide – e migliaia di euro regalati a sconosciuti per strada, ha costruito un impero da 500 milioni di dollari. Con 160 milioni di follower il suo è il secondo canale con più iscritti al mondo e, secondo Forbes, il 25enne diventato famoso con un video in cui contava fino a 100mila, è candidato a diventare il primo youtuber milionario. Un format di successo che Leonardo e Matteo hanno portato in Italia e, per seguire le sue orme, hanno iniziato a organizzare sfide sempre più complesse riuscendo a espandere il loro team e a prendere un ufficio.

Dai video in cui trascorrono 24 su una ruota panoramica si passa a quelli in cui ne passano 50 in una foresta innevata, giocano a nascondino in un parco divertimenti o devono sopravvivere nel deserto. L’ultimo video risale a cinque giorni fa quando hanno cercato di resistere 24 ore su una mini zattera galleggiante in mezzo al lago di Albano, alle porte di Roma. Il format ‘50 ore in macchina’ lo hanno lanciato un anno fa con un primo video in cui Matteo e Ciaffa sono andati a Milano a bordo di una cinquecento sponsorizzata Skylimit.

Giulia Prosperetti