Visto dalla criminologa. Sharon morta per caso. È la teoria del pazzo

di Anna VagliLo vedi camminare per strada. Passo lento, mani in tasca. Dentro, non c’è un portafogli: ci sono quattro coltelli. In testa, non c’è un volto preciso da cercare: c’è solo l’idea di colpire mortalmente. Moussa Sangare, 31 anni all’epoca dei fatti, origini maliane, quella notte tra il 29 e 30 luglio 2024, non è uscito di casa per un appuntamento o per una attività delinquenziale. È uscito per dare forma e sostanza ad un dirompente proposito sanguinario. Dietro di sé, un passato di maltrattamenti in famiglia, segnali di instabilità emotiva e comportamentale. Davanti a sé, la prima occasione utile. In casa, gli investigatori troveranno una sagoma da tiro al bersaglio: un allenamento privato, il simulacro di una violenza già immaginata prima ancora che realizzata. Non c’è stata pianificazione verso una vittima precisa, ma verso l’atto stesso di uccidere. Quando lo hanno arrestato, Sangare ha parlato di raptus. Ma, in psichiatria, il raptus non esiste.

Non è stata colpa di un qualche demone che l’ha posseduto irrimediabilmente: è stata la fine di un conto alla rovescia iniziato molto prima. Il punto di rottura di una tensione coltivata giorno dopo giorno all’interno di una stanza, tra pensieri distorti, fantasie violente e autocontrollo che si è sgretolato. Mentre inizialmente i sospetti si erano concentrati sul compagno, sottotraccia prendeva forma quella che in gergo tecnico viene chiamata “teoria del pazzo”: l’aggressore senza movente apparente, che non agisce per denaro, passione o ideologia, ma per un impulso cieco e indifferente. Il “pazzo” non cerca una persona: cerca un momento. E quando il momento arriva, chiunque si trovi sulla traiettoria diventa la vittima. Sharon Verzeni era lì. In questi scenari, la vittima è casuale: non esiste un legame, un avvertimento, una possibilità di difendersi. È la collisione tra due linee: quella della quotidianità di una persona e quella dell’ossessione di chi ha già deciso.

Sangare è il volto del rischio più difficile da prevenire. Non manda segnali alla vittima: li manda alla società intera, messaggi non leggibili e indecifrabili persino nell’immediatezza della tragedia. Precedenti di violenza domestica, isolamento sociale, aggressività latente: tutti indizi che, messi insieme, formano un allarme assordante. Un allarme che in questo caso è stato ignorato. Il delitto di Sharon è un monito nero: non basta restare lontani dai pericoli per essere al sicuro. Perché alcuni assassini non cercano te. Cercano il brivido di ammazzare. E quando il brivido è l’unica cosa che conta, la vittima è scelta dal fato.