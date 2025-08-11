Visto dalla criminologa. Rabbia e possesso. Uccideva Giulia da mesi

di Anna VagliC’è chi dell’amore conserva fotografie. Filippo Turetta, invece, conservava scontrini. Non ricordi, ma ricevute. Non gesti, ma cifre. Annotava quanto aveva speso per il gelato di Giulia Cecchettin, quanta benzina aveva consumato per andarla a prendere, quante volte lei si era seduta, o non si era seduta, accanto a lui all’università. Non è follia. È contabilità emozionale. È la matematica del possesso: io investo, tu mi devi. Non c’è sentimento in quel file Excel mentale. C’è controllo. Monitoraggio. Capitalizzazione affettiva. Una forma larvata di ricatto psicologico che prende nota del dare, aspettandosi sempre un avere. C’è un altro dettaglio che pesa come una pietra. Dopo aver lasciato il corpo martoriato di Giulia ai margini di una zona industriale, Turetta fa benzina. Con la stessa freddezza con cui avrebbe fatto colazione. Non scappa con l’istinto di chi ha perso il controllo: fa rifornimento. E quel rifornimento lo paga con soldi ancora sporchi del sangue che gli cola addosso. Poi parte. Per giorni. Una fuga che si spegne solo quando il serbatoio si svuota. Finisce in Germania, ai bordi di un’autostrada. Non per pentimento. Ma perché è rimasto a secco. Come se la macchina avesse esalato l’ultimo respiro, prima di lui. E oggi, i suoi legali per il processo di appello che si svolgerà a novembre chiedono clemenza. Dicono che non c’era premeditazione. Che l’omicidio non è stato pianificato. Ma come si definisce un soggetto che per mesi annota, misura, conteggia, accumula presunti torti e mancate attenzioni, fino a esplodere in una violenza inarrestabile? Come si chiama chi, dopo aver massacrato una donna, trova il tempo e la lucidità per fare benzina prima di sparire? Il punto non è quando ha deciso di uccidere Giulia. Il punto è che lo stava facendo da tempo, in silenzio. La premeditazione non si nasconde soltanto nei coltelli. Si nasconde nei file, nelle righe di un diario emotivo dove ogni gesto dell’altro viene pesato e giudicato. Dove l’amore si contabilizza e ogni omissione diventa un credito da riscuotere. È qui il nodo. Non serve scrivere "la ucciderò" per dimostrare un’intenzione. Basta leggere tra le righe di ciò che ha annotato. Perché in quei conti c’è già tutto: il bisogno di controllo, la rabbia che monta, il senso di possesso che non tollera l’autonomia dell’altro. E poi la fuga. Se non fosse rimasto a secco, forse starebbe ancora correndo.