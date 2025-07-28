Visto dalla criminologa. Estetica e freddezza, il linguaggio del killer

Nel femminicidio di Giulia Tramontano c’è un dettaglio che pesa più di mille parole. Non è scritto negli atti, non emerge nelle motivazioni della sentenza, ma si legge tutto sul corpo di Alessandro Impagnatiello, nel momento esatto in cui apprende che l’aggravante della premeditazione è stata esclusa. Non ha lo sguardo abbattuto di chi affronta il peso di aver massacrato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza. Al contrario. Si presenta in aula con una camicia griffata e con taglio di capelli geometrico, curato al millimetro come una facciata da mantenere intatta. Ogni linea della sua immagine comunica controllo, distanza, disprezzo implicito per chi osserva. È l’estetica della freddezza. È la mise scelta da chi non rinuncia, nemmeno davanti al giudizio, al proprio ruolo da protagonista. E quando la Corte d’Assise d’Appello lo solleva dall’aggravante che più lo inchiodava, la premeditazione, lui tira un sospiro di sollievo lungo, visibile, quasi ostentato, come chi sente di averla scampata. Le spalle si rilassano, la mandibola si scioglie, e per un attimo sembra perfino compiaciuto. Non si pente. Si alleggerisce.

È il linguaggio del corpo di chi non teme il giudizio morale, ma solo quello che rovina l’immagine. Di chi sa che la parola ’premeditazione’ pesa come un marchio incancellabile. Non nel cuore, ma sulla reputazione. E quella, per un uomo come lui, vale più di ogni condanna. Eppure, le sue azioni raccontano un disegno chiaro. Fatti concatenati, ossessivi, chirurgici. Dalle ricerche a partire da dicembre 2022 su Google, "veleno per topi gravidanza", "quanto veleno per topi serve per uccidere una persona", "cloroformio sonnolenza", fino all’acquisto sotto falso nome del cloroformio, con tanto di ritiro personale nonostante l’identità fittizia. Dalle bustine trovate nello zaino, alla somministrazione notturna dei granuli nel corpo addormentato di Giulia. Chicco dopo Chicco. Eppure, non è bastato. Giuridicamente, non è stato abbastanza. Per ora. E lui lo saLo sa benissimo. Per questo respira. Per questo non trema. Per questo si concede persino uno sguardo laterale, quasi sprezzante, quasi a dire: "Vedete? alla fine non sono così mostro come pensavate".

Ma il vero mostro, in questa storia, è la lucidità. È l’assenza di emotività nel costruire un piano così lento, così silenzioso, così impersonale. È la maschera che continua a indossare anche ora. Anche davanti ai familiari di Giulia. Anche dopo tutto. E quando pronuncia in aula quel "volevo solo farla abortire" lo dice senza incrinature, come se un "solo" potesse bastare a contenere il male.