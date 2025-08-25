Visto dalla criminologa. Denisa e Ana vittime di un mostro mimetico

di Anna Vagli

Vasile Frumuzache sembrava un padre di famiglia come tanti: guardia giurata, padre di due bambini, vita ordinata di cittadina. Poi qualcosa è franato: Denisa Maria Adas Paun, escort romena di 30 anni, scompare. Il suo corpo viene scoperto in una valigia tra i rovi e decapitato. La sua testa, bruciata, sparita. Solo l’inizio di un rituale macabro che non si fermerà. Poco dopo, arriva la confessione di un secondo omicidio: un’altra escort, Ana Maria Andrei, accoltellata e sepolta nel medesimo campo. Il cadavere non è solo un corpo, è messaggio di potere. Vasile non ha ucciso per disperazione. Ha usato l’omicidio come palcoscenico, come prova tangibile della sua supremazia. Ciascun femminicidio è stata una firma, un trofeo che conserva, come il telefono, un oggetto, persino l’auto. Tutto questo non per coprire le tracce, ma per esportare la propria narrativa criminale e sanguinaria.

Non c’è stato un tentativo di ripulitura della scena che, al contrario, è stata teatralizzata. Manca senza dubbio la freddezza chirurgica di un Donato Bilancia. Ciò che non è mancato, invece, è stata la violenza disorganizzata, impulsiva. Sembra un ossimoro, ma, dentro il caos, pulsa il narcisismo cosiddetto "a pelle spessa": il bisogno di sentirsi onnipotente, di conservare il segno della propria violenza. Il narcisista a pelle spessa è quello che non arretra mai. Non conosce esitazioni né incrinature. La sua cifra è dunque l’ostentazione. È impermeabile alle emozioni altrui, anzi le usa come armi di ricatto. Il dolore degli altri diventa carburante, il controllo la sua ossessione. Non scappa, non si nasconde: resta sulla scena perché la scena gli appartiene.

Uccidere non è stato per Vasile solo un episodio, ma un percorso che si è ripetuto finché la pulsione non ha trovato sollievo nel possesso della vittima. Gli assassini come lui non sono ossessivi, ma predatori che celebrano la morte come atto creativo e la violenza come pittura simbolica. Dietro quell’uomo apparentemente ordinario si nascondeva la doppia vita del mostro mimetico. In carcere ha lanciato una frase: "Ce ne sono anche altre". Un avvertimento o una confessione? Una rivendicazione. Perché in simili personalità criminali le vittime non sono solo nomi. Sono capitoli di un copione perverso. Non si è trattato della follia di un momento, ma di un disegno stilizzato di sopraffazione e di ripetizione. Frumuzache non ha ucciso una sola volta. Ha inaugurato una storia che, se non fosse stata interrotta, avrebbe probabilmente continuato ad essere scritta.