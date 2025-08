Visto dalla criminologa. Altro che donna fragile. La maschera è caduta

di Anna VagliC’è un tempo in cui si giudica e un tempo in cui si piange. Alessia Pifferi ha già attraversato il primo: la Corte d’Assise l’ha riconosciuta capace di intendere e di volere quando, nel luglio di tre anni fa, abbandonò sua figlia Diana al suo tragico destino. Lo ha stabilito una perizia firmata dal dottor Pirfo, incaricato dai giudici di Milano. Nessuna allucinazione. Nessun delirio. Nessuna perdita di contatto con la realtà. Eppure, oggi, mentre ci si prepara all’Appello previsto per fine settembre, è stata concessa una nuova proroga della perizia psichiatrica. Un’istanza tecnica, certo. Ma è come se si cercasse ancora un varco per negare l’ergastolo.

L’alibi però è già caduto. Non si può ridipingere come inconsapevole una madre che ha agito in modo deliberato. Che ha lasciato sola una bambina di 18 mesi per sei giorni, affidandole un biberon, sapendo che non ce l’avrebbe fatta. Pifferi ha preparato la valigia con cambi per ogni giorno, lo ha fatto per raggiungere il compagno Angelo Mario. È tornata. Ha riaperto quella porta. E l’ha richiusa. Nessun disturbo mentale grave. Una volontà fredda. Nella relazione, il perito ha segnalato tratti alessitimici: difficoltà a riconoscere e verbalizzare le emozioni, non a comprenderle. Non è una psicosi. Chi è alessitimico sa distinguere il bene dal male. La consapevolezza del proprio agire resta intatta. In aula, Alessia ha mostrato di avere la sindrome di Calimero: la maschera vittimistica di chi si presenta fragile, abbandonato. Ha pianto. Ma non per Diana. Per sé. Ha evocato l’assenza di sua madre, la solitudine, un amore che non la faceva sentire abbastanza. Quella narrazione non è però nata in tribunale, ma durante la vita di Diana. Perché, con il tempo, quella bimba è diventata una merce di scambio. Veniva esibita per compiacere il compagno. Si parlava di battesimi mai esistiti. Si costruiva maternità fittizia per trattenere affetti inesistenti. La giustizia non chiede madri perfette. Chiede che non siano assassine.

E rileggendo le testimonianze, un dettaglio mi ha colpito. Quando Diana viene ritrovata, indossa un vestitino giallo. Giallo, come l’abito della madre all’arrivo del 118. Non è un colore casuale. È il colore dell’infanzia. Della luce, della vitalità. Studi sul colore indicano che stimola la parte logica del cervello nei bambini. Favorisce gioia, attenzione, ottimismo. È il colore del sole. E il sole attira. Certo, Alessia non poteva saperlo in termini scientifici. Ma forse ha intuito che quel colore avrebbe potuto generare empatia. L’empatia di una madre che non è mai stata. Una maschera gialla, come il sole che non scalda. Un’immagine stonata in una storia senza più luce.