Visto dal giallista. Una madre non lo fa. Il falso tabù di genere

di Gigi Paoli

Partiamo da qui: le madri non sono tutte buone e brave. E non è detto che la maternità sia automatico sinonimo di dolcezza e amore. Pensare questo significa vivere di schemi precostituiti. In due dei miei otto romanzi, gli assassini sono donne, proprio perché le ritengo superiori all’uomo, a mio giudizio, per intelligenza, acume e, finanche, lucida cattiveria. Nel caso degli assassini non risultano proprio differenze sensibili fra uomini e donne. A dircelo, uno studio dell’associazione italiana di psicologia giuridica scritto – metto le mani avanti – proprio da una donna. È vero, si sostiene, che il crimine al femminile risulta, ovunque, statisticamente minore da sei a otto volte di quello maschile. Ma è stato considerato che questo "potrebbe essere più un fatto apparente che reale, in quanto molto spesso una certa parte delle condotte criminose femminili non viene rivelata". Dice infine lo storico del crimine Gian Guido Zurli, citato nella ricerca: "Il crimine più comune per le donne assassine è l’infanticidio".

Ma, proprio per l’essere una madre assassina, si moltiplica l’orrore del caso di Alessia Pifferi. Un caso abnorme nella sua dinamica, dove la linea difensiva è sempre rimasta la stessa: considerare la donna totalmente incapace di intendere e volere, quindi non imputabile. In primo grado il consulente della Corte d’assise effettuò una perizia sulla donna, decretando che Pifferi non avesse alcun deficit cognitivo e che al momento dei fatti fosse in grado di intendere e volere. In Appello la tesi è stata riproposta e si attende a settembre l’esito della perizia. Ma la domanda sorge spontanea: si considera sostenibile l’incapacità d’intendere e volere solo perché la nostra mente giudica impossibile che una madre sana di mente possa fare del male alla propria figlia di 18 mesi? E se fosse stato a parti invertite, avremmo avuto lo stesso pudore, lo stesso orrore? O sarebbe stato più “normale“ che un gesto del genere potesse essere commesso da un uomo? Sono temi scivolosissimi, ma non si può fare finta che non ci sia una percezione diversa dell’episodio, al netto dell’orrore che è infinito e trasversale. Il caso della piccolissima Diana ci porta a pensare a questo: i discorsi sul genere, se si parla di crimini, sono alquanto assurdi. Anche le madri possono essere cattive, feroci, tanto quanto i padri. Dirlo non può essere un tabù.