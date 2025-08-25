Visto dal giallista. Diffido dei serial killer della porta accanto

di Gigi Paoli

"Il serial killer nasce dalle circostanze: povertà, droghe, abusi sui minori. Queste cose contribuiscono alla frustrazione e alla rabbia, e a un certo punto la persona esplode". Le parole sono di uno che dell’argomento se ne intendeva parecchio: Richard Ramirez, soprannominato ’Night stalker’, il cacciatore della notte, uccise almeno 16 persone dall’aprile 1984 all’agosto 1985. Ma quella è un’altra storia. È tuttavia molto vera la frase all’inizio, che lui disse in un’intervista del ’93 disponibile su YouTube.

Le circostanze, dunque, fanno il serial killer? Può essere, sì. Tratti simili avevano, infatti, le esistenze di assassini seriali di casa nostra quali, ad esempio, Bilancia o Stevanin. E se è vero che i serial killer sono quasi sempre uomini (con poche eccezioni come Aileen Wuornos), non è vero che le vittime sono sempre donne (basti ricordare Jeffrey Dahmer, il ’mostro’ di Milwaukee): spesso sono escort, sì, ma donne o uomini fa lo stesso, sono solo bersagli più ’facili’.

E c’è anche un’altra, amarissima considerazione da fare (e chi la nega mente): la reazione investigativa alla scomparsa di una ’sex worker’, spesso, è più lenta e se una di esse sparisce, si pensa, è solo perché magari è a Dubai con un cliente e poi riapparirà. Così l’inchiesta parte lenta, si mette in moto in ritardo e di solito finisce male: col ritrovamento del cadavere se si è fortunati, e solo se si è molto fortunati si arriva a prendere l’assassino.

La fortuna, seppur relativa, è quel che è successo con il caso di Denisa Maria Adas, l’escort trentenne romena scomparsa da un residence di Prato tra il 14 e il 15 maggio: il cadavere decapitato fu ritrovato più di due settimane dopo a Montecatini. Le indagini portarono all’arresto di Vasile Frumuzache, guardia giurata che confessò l’omicidio di un’altra escort, Ana Maria Andrei, e anche di lei fece ritrovare il cadavere. Per la procura ci sarebbero altri due casi sospetti di escort sparite, ma Frumuzache ha negato altri omicidi.

Tutto risolto? Sembra di sì, ma ricordo che inizialmente Denisa veniva data in vacanza con un cliente, nonostante la sua auto fosse parcheggiata ancora davanti al residence di Prato, con chiavi e vestiti nella stanza. Poi venne tirata in ballo la madre, accusata di aver collaborato con i rapitori della figlia; poi toccò a un avvocato sospettato di aver fatto sparire la ragazza perché invaghito di lei; e infine l’ipotesi che un altro clan avesse voluto punire Denisa e che Frumuzache sia stato solo "l’utile idiota" usato per prendersi la colpa. Ma davvero Frumuzache è il serial killer della porta accanto? O c’è altro?