Visto dagli americani Aveva un merito storico: la sconfitta dei comunisti

In Europa solo Elisabetta aveva avuto a che fare con più presidenti americani. Tredici. Tre Silvio Berlusconi: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama. Quando Silvio Berlusconi vinse le elezioni (marzo 1994) alla Casa Bianca c’era il primo, il presidente democratico. E i due si trovarono reciprocamente simpatici. Li accomunava non solo la chemistry, la chimica di un’immediata amicizia. E nemmeno solo la comune, spesso incontrollata passione per le donne belle e disponibili. A unirli era la geopolitica. Agli occhi di Clinton e dell’intera America il tycoon italiano aveva un grande merito storico. Aveva sconfitto la "gioiosa macchina da guerra" di Occhetto. E nonostante l’Unione Sovietica non ci fosse più da tre anni, nonostante il muro di Berlino fosse crollato cinque anni prima, nonostante i comunisti cercassero di travestirsi da socialdemocratici e negassero di avere mai appoggiato un sistema comunista di tipo sovietico, nonostante tutto questo, a Washington la prospettiva di un governo comunista o postcomunista o ex comunista era vista con inquietudine.

Tre dunque i presidenti americani con cui ebbe a che fare Berlusconi. Clinton, Bush junior e Obama, avevano coperto 24 anni di storia americana, di quella storia che per nove anni si è intrecciata con i destini dell’Italia e dell’Europa. Nessun altro capo di Stato o di governo del G7, il club di quelli che una volta erano considerati i potenti della Terra, aveva un record paragonabile al suo. Silvio Berlusconi aveva ospitato in Italia tre summit. Con lui il G7 era diventato G8. Ne era stata cooptata la Russia di Eltsin, salvo ridiventare G7 con l’espulsione della Russia di Putin. Erano gli anni Novanta, gli anni in cui l’Occidente si adagiava nell’illusione di una vittoria definitiva. Non aveva più nemici. Lo storico Francis Fukuyama parlò della fine della storia. Purtroppo si sbagliava.

Cesare De Carlo