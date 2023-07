Visti dall’economista "Bene il capitalismo familiare Ma deve investire sul Paese"

di Maddalena

De Franchis

È uno di quei ‘classici’ cui tutti hanno dato una sbirciata curiosa almeno una volta nella vita. Parliamo della celebre classifica dei Billionaires di Forbes, i supermiliardari: ogni anno, la rivista economica statunitense pubblica la graduatoria delle persone più ricche al mondo e poi le liste dei ‘Paperoni’ suddivisi in base al Paese di appartenenza.

Abbiamo sviscerato i numeri e le novità della prestigiosa graduatoria assieme a Patrizio Bianchi: ministro dell’Istruzione nel governo Draghi, il docente dell’ateneo di Ferrara si trova ora a New York per impegni professionali. Specializzato alla London school of economics, Bianchi è noto anche all’estero per i suoi studi in economia e politica industriale.

Professore, cosa emerge di nuovo?

"I miliardari italiani debbono la loro fortuna all’industria, specie in comparti come manifattura, agroalimentare, moda e meccanica. Le antiche dinastie sono scomparse dal top della classifica e al loro posto troviamo i costruttori dei nuovi imperi del made in Italy, oggi ultra ottantenni, o i loro successori diretti. Gli eredi (pensiamo a quelli di Silvio Berlusconi, o di Leonardo Del Vecchio, tutti presenti in classifica, ndr) sono alle prese con una difficile successione, dovendo muoversi da ‘one-man-company’ a consigli di amministrazione in cui gestire, in termini manageriali, gruppi operanti a livello mondiale".

Spicca anche l’assenza di alcuni settori.

"Berlusconi si è arricchito con le televisioni, alcuni hanno investito nella meccanica avanzata, certamente la farmaceutica italiana è molto innovativa, ma qui mancano del tutto, diversamente da Usa e Cina, gli imprenditori del web, del digitale, dell’intelligenza artificiale".

Meno capitani d’impresa, più amministratori delegati in graduatoria: un altro segno dei tempi?

"Uscire dal capitalismo famigliare, questo è il vero tema: i figli di quegli imprenditori che, negli anni 70, hanno dato l’assalto al capitalismo familistico e statalista dell’Italia post-boom, ora sono al vertice di gruppi finanziari e industriali che, per crescere, debbono diventare manageriali, quindi affidati nella gestione a manager in grado di garantire crescita e innovazione. Occorre distinguere tra proprietà e gestione, che per i padri coincidevano, invece, nella figura dell’imprenditore. Non solo è una tendenza internazionale, è un elemento di salute pubblica, così come rilevante è la separazione tra fortune personali e politica, per evitare intrecci comunque pericolosi".

Come cambia la composizione della grande ricchezza italiana?

"Capitali familiari ingenti debbono essere reinvestiti nell’economia italiana. Possono essere certamente reindirizzati tramite le imprese controllate, sia in Italia che all’estero, ad esempio sostenendo startup e iniziative di ricerca. Si otterrebbero vantaggi personali e, contestualmente, si darebbe un segnale di fiducia ai giovani ricercatori e imprenditori, per un nuovo made in Italy. Credo sia importante che i miliardari italiani sentano la responsabilità di investire in Italia – come succede soprattutto negli Usa – in arte, cultura, musica e solidarietà, per restituire energia e fiducia a un Paese cui tanto devono del loro successo personale".

La classifica può essere anche una fotografia dello stato di salute del made in Italy?

"L’industria italiana è cresciuta sul Made in Italy, formatosi nei nostri distretti dopo la crisi degli anni settanta: la moda, l’alimentare, la farmaceutica, il packaging, il biomedicale sono usciti dalla trappola della produzione di massa ed entrati in una produzione sempre più personalizzata e di qualità. Ora il pericolo – non solo per il nostro Paese, ma per l’Europa tutta – è di finire schiacciati dalla rivoluzione ‘green’ e digitale, che vede le imprese americane e cinesi, cresciute vorticosamente in questi anni, impossessarsi delle nuove tecnologie del web, dell’Ai e delle neuroscienze. Gli enormi patrimoni familiari, presentati da Forbes, debbono permettere all’industria italiana di agganciare il treno superveloce della rivoluzione industriale 4.0. Si rischia, altrimenti, di rimanere intrappolati in una nicchia di alta qualità, ma insufficiente a far crescere l’intero Paese e non solo i suoi miliardari".