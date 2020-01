Roma, 30 gennaio 2020 - Salgono a 171 i morti per il coronavirus, mentre si registra un'impennata dei contagi con il conto che sale a 8.137. Il virus si è ormai esteso a tutte le province della Cina anche se la più colpita resta essere quella dell'Hubei, da cui è partita la malattia e dove si registrano altri 37 nuovi decessi. In Europa si contano già 9 casi (cinque in Francia) e in Thailandia i contagiati sono 14, il numero più alto fuori dalla Cina. Intanto si registra un primo contagio confermato in India e uno nelle Filippine. E negli Stati Uniti, nell'Illinois, c'è stato il primo caso di contagio tra persone. Sale a 6 il numero dei contagiati in Francia.

Oggi l'Organizzazione mondiale della sanità riunirà nuovamente il comitato degli esperti per decidere se dichiarare l'epidemia una emergenza su scala internazionale. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha riferito che l'organizzazione è "profondamente rammaricata" per aver definito in molti rapporti della scorsa settimana il rischio legato al coronavirus "moderato", invece che "alto". E, secondo un'analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine, i primi casi di trasmissione da uomo a uomo del coronavirus 2019-nCoV risalgono a metà dicembre. Dunque precedenti perfino della notifica dei primi casi dell'infezione.

Civitavecchia, 6mila bloccati sulla nave

Un caso sospetto di coronavirus su una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Una donna cinese di Hong Kong, con febbre e problemi respiratori, è stata nessa in isolamento come il marito, che però non presenta sintomi. A bordo sono saliti i medici dello Spallanzani per effettuare i test. Il primo esito delle analisi sarebbe negativo. Seimila passeggeri non possono scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha detto no allo sbarco dei passeggeri dalla Costa Smeralda, che era stato autorizzato dalla Sanità Marittima. Il primo cittadino si è opposto: "Siamo preoccupati e anche i lavoratori che devono procedere allo sbarco lo sono", ha detto. "Ovviamente - precisa - se arriveranno risposte positive dagli esami in corso allo Spallanzani non ci sarà nessuna obiezione a far scendere i passeggeri", dice il sindaco. Comunque questa notte la nave resterà attraccata al porto.

Rientro degli italiani da Wuhan

Intanto frenata sul rimpatrio degli italiani. "A seguito di quanto emerso dall'incontro della task force sul coronavirus - dichiara in una nota la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa -, la previsione del rientro in Italia dei nostri connazionali da Wuhan è stata posticipata rispetto alle 24 ore stabilite ieri".

Stop ai voli, Ikea chiude i negozi

Lufthansa, Air France, KLM, Finnair, American Airlines e IndiGo si sono unite al crescente numero di compagnie aeree che hanno deciso di sospendere tutti i voli diretti o in partenza dalla Cina. Israele vieta l'atterraggio ai voli provenienti dal paese asiatico. Msc e Costa crociere hanno cancellato tutte le partenze dai porti cinesi. Gli incontri di qualificazione per la Champions League asiatica sono stati rinviati e verranno giocati all'estero e la Federcalcio cinese ha rinviato l'inizio dei campionati di tutte le divisioni per agevolare il controllo dell'epidemia. La Russia nel frattempo ha deciso di chiudere i confini con la Cina.

Crollo dei mercati, giù anche la Borsa italiana

La Borsa di Taiwan crolla al ritorno agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, scontando i timori del coronavirus di Wuhan: l'indice Taiex brucia 696,97 punti (-5,75%), attestandosi a quota 11.421,74. Male anche Hong Kong che chiude a -2,86%, mentre è ancora chiusa Shanghai. Anche Tokyo arretra fortemente: l'indice Nikkei perde l'1,72% a 22.977,75 punti. E la paura del coronovirus pesa sullo yuan che scivola sotto quota 7 sul dollaro per la prima volta da dicembre. Vendite sui mercati azionari del Vecchio continente: a Londra l'Ftse 100 cede l'1,36% a 7.381,96 punti, a Parigi il Cac arretra dell'1,40% a 5.871,77 punti, a Francoforte il Dax perde l'1,41 a 13.157,12 punti. Male anche Milano a -1,59%.