La Virgilio Fasan e la Nave Alpino, le caratteristiche delle fregate multiruolo mandate in aiuto della Flottilla

Roma, 25 settembre 2025 - Dopo gli attacchi con droni il governo italiano ha inviato in aiuto delle navi della Global Sumud Flotilla le fregate Fasan e la Nave Alpino della Marina militare italiana. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: "Quando dei cittadini italiani sono in pericolo noi interveniamo". Specificando la missione: non sono una scorta, anche perché il governo ha condannato l'iniziativa, ma eseguiranno "attività di soccorso, di assistenza, di protezione alle persone che si sarebbero potute trovare in pericolo".

La Fregata Vigilio Fasan

La prima ad essere inviata è stata la Fregata Multiruolo Virgilio Fasan della Marina Militare, che si trovava in navigazione a nord di Creta. La Virginio Fasan, prima unità della classe Bergamini ad essere specializzata nella lotta antisommergibile, come le altre Fremm (Fregate europee multi missione), è nota per il suo sistema jammer Nettuno 4100 (contromisure elettroniche) che fornisce alla nave un'efficace difesa elettronica utilizzando un trasmettitore collegato ad un'antenna di tipo array fasico attivo, inoltre il sistema è dotato di tecniche e programmi ECM dedicati.

La fregata Virgilio Fasan

La Fasan è spinta da un sistema ibrida diesel-elettrica e a turbina, un sistema CODLAG (Combined Diesel-Electric And Gas turbine) che offre elevata autonomia (circa 6.000 miglia a 15 nodi) e versatilità. Questo sistema combinato permette di utilizzare motori elettrici per la navigazione silenziosa a bassa velocità, la turbina a gas per l'alta velocità, o una combinazione di entrambi per massimizzare le prestazioni e l'efficienza in diverse condizioni. Tra le prime navi scorta al mondo ad avere attrezzature per l’imbarco e il ricovero di elicotteri anti-sommergibile, la Fasan può navigare fino a 27 nodi. La fregata conta di un considerevole armamento: 4 missili Teseo Mk2/A ASuW e per obiettivi terrestri; 4 missili Milas ASW e ASuW; 16 celle VLS Sylver per missili MBDA Aster 15 e 30 (antiaerei e antimissile); predisposizione per ulteriori 16 celle VLS Sylver; 2 cannoni 76/62 Super Rapido (capacità di sparare munizioni DAVIDE); 2 mitragliere OTO Melara KBA 25/80; 2 lanciatori SLAT per inganni anti-siluro; 2 lanciarazzi SCLAR-H per inganni ECM e bombardamento costiero; e 2 sistemi tri-tubo per lancio siluri MU-90. La nave prende il nome del marinaio Virginio Fasan, medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria conferita il 9 settembre 1943.

La Fregata Nave Alpino, quinta unità della classe Bergamini

La Nave Alpino

La Fasan sarà raggiunta e poi sostituita dalla Nave Alpino, altra fregata missilistica, quinta unità della classe Bergamini e quarta unità dopo il Virginio Fasan, il Carlo Margottini e il Carabiniere ad essere specializzata nella lotta antisommergibile. Costruita nei cantieri di Riva Trigoso, l'unità è stata varata il 13 dicembre 2014. Ha un dislocamento di 6.700 tonnellate, una lunghezza di 144 metri e una larghezza di 19,4 metri. La Alpino è spinta da un sistema propulsivo CODLAG su due eliche a passo variabile, la nave combina una turbina a gas AVIO-GE LM2500 G4 plus da 32 MW con due motori elettrici JEUMONT da 2,1 MW, supportati da quattro generatori diesel Isotta Fraschini V1716T2NE da 2.190 kW ciascuno, per una potenza complessiva di oltre 32.000 kW (circa 43.000 cavalli). La velocità massima è di 29 nodi e di crociera 24. Come armamento può contare su 6 cannoni O.T.O. Melara da 76/62 mm a.a. in torrette singole; 2 lanciarazzi trinati da 105 mm per tiro illuminante; 1 lanciabas Menon lungo a canna singola; 6 tubi lanciasiluri a.s. in impianti trinati da 304 mm; 2 elicotteri a.s. AB-204, AB-212.