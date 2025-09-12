Violenze fisiche: "L’amarezza per la dissoluzione della comunità domestica

Se non bastano le centinaia di donne uccise ogni anno per mano dei loro compagni. Se non bastano le manifestazioni, le scarpe rosse, i cortei, le Giornate mondiali contro la violenza di genere. Se non sono sufficienti le normative che rafforzano la tutela delle vittime e l’introduzione di nuovi reati per contrastare la violenza domestica. Se non riceviamo sostegno e appoggio in ambito domestico perché, fin dalla nascita, veniamo educate a stare al nostro posto e non creare scompiglio e ci viene ripetuto, fino allo sfinimento, di essere educate e discrete. Se la prima virtù è la sopportazione, insieme al sacrificio. Se non è possibile cercare conforto nelle istituzioni religiose (di qualsiasi confessione) perché l’ortodossia ci impone un ruolo subordinato e derivante e se persino all’ingresso di un ashram trovi un cartello che permette l’ingresso agli animali ma non a una donna con le mestruazioni.

Se non basta una palpata di pochi secondi, anche in zone erogene, a definire una molestia perché sotto i dieci non vengono riconosciuti né la violenza né l’abuso. Se non basta l’istituzione del Dipartimento per le Pari Opportunità che, fra le altre cose, è preposto alla promozione dell’uguaglianza e della parità e a contrastare ogni forma di discriminazione per genere, etnia, età, orientamento sessuale e a prevenire e a contrastare la violenza di genere. Se non è sufficiente l’Articolo 3 della nostra Costituzione che stabilisce il principio di uguaglianza e dignità sociale per tutti i cittadini senza distinzioni alcune e l’uguaglianza formale e sostanziale. Se non basta ribadire che la dignità e il riconoscimento passano anche attraverso la parità di retribuzione e opportunità di carriera. Se non basta ripetere da decenni che l’educazione all’affettività sta alla base del reciproco rispetto sia in ambito famigliare, sociale e scolastico, e vedere la richiesta respinta ogni volta con pittoresche motivazioni sui rischi di presunte teorie.

Se non basta rivolgersi alle forze armate perché, come spesso ci dicono le lavoratrici dei centri antiviolenza, e specialmente nelle piccole città dove tutti ci si conosce, quando vai a sporgere denuncia può capitare che il tutore dell’ordine cui ti rivolgi conosca sia te che lui e ti convince, magari in buona fede, a tornare a casa e fare pace per amore della famiglia, dei figli e del quieto vivere perché poi tutto si aggiusta. Se non basta invece andare a fondo, e denunciare, ottenere restrizioni, braccialetti elettronici, obbligo di firma. Se non è abbastanza portare alla luce infimi spazi del web dove foto e video senza consenso vengono scambiati come figurine. Se non basta drizzare la schiena e mostrare noi stesse quelle immagini e video carpiti, anche di violenze subite e affrontare la gogna dell’opinione pubblica che fruga nella tua intimità con occhio morboso, ti giudica, spesso ti condanna. Se non basta avere finalmente superato il Codice Rocco che legittimava la violenza e l’omicidio di una moglie, figlia o sorella, agendo "in stato d’ira". Se non basta appellarsi all’autodeterminazione e al diritto di dire: no.

E se infine non basta aver denunciato dopo anni di soprusi, anche per proteggere i figli che assistono a violenze e insulti quotidiani, essersi affidate alla legge, andare a processo, ritrovarsi con la faccia sfigurata, un nervo oculare lesionato per sempre, decine di placche di titanio per tentare di ricostruire un cranio sfondato dalle bastonate; se tutto questo non basta perché un giudice assolve (dall’accusa di maltrattamenti, ndr) quel criminale in quanto lei ha "sfaldato un matrimonio per sua iniziativa personale" e dunque lui va compreso. Se tutto questo non basta, allora, cosa?