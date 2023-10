Violenza sulle donne, accordo ministero e Abi per aiutare le vittime

Prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e supporto all’inclusione finanziaria e al superamento delle differenze legate al genere: con questi obiettivi la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, e il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa. "L’accordo – sottolinea Roccella – favorisce iniziative di formazione e informazione sugli strumenti pubblici e privati disponibili per sostenere i diritti delle donne e della parità di genere e per supportare la consapevolezza che le donne in termini economici, finanziari, lavorativi sono elemento di rilievo. Molte non hanno un conto bancario intestato solo a loro".

"Ci sono formule vantaggiose in quasi tutte le banche per chi fa poche operazioni durante l’anno o sceglie le informazioni trimestrali on line", sottolinea il presidente dell’Abi. Il protocollo, della durata triennale, prevede l’adesione volontaria da parte delle banche, che potranno declinarele attività volte a valorizzare questa progettualità.