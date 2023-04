Violenza sessuale Gli abusi del branco su una quindicenne E la minaccia del video

di Nicoletta Tempera

Sembravano amici. Invece, hanno spinto la quindicenne a compiere atti sessuali con un ragazzo del branco, riprendendo la scena con il telefonino. Sei ragazzi, cinque minorenni (tra cui anche delle ragazzine), sono stati indagati per violenza sessuale di gruppo sull’adolescente. Un abuso avvenuto al Parco Nord di Bologna, dove era in corso l’ultima serata della Festa dell’Unità, nell’area adibita a parco giochi. Sulla brutta vicenda, coordinati dalla pm Francesca Rago, hanno indagato i carabinieri della stazione di Corticella, che sono riusciti, conquistando la fiducia della vittima, a farsi raccontare cos’era accaduto, riuscendo così a identificare, uno per uno, i componenti del branco.

Poco trapela, nella discrezione degli inquirenti, di quella terribile nottata di metà settembre. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la ragazzina sarebbe stata avvicinata, non è chiaro con che pretesto, dal gruppo di coetanei in un contesto inizialmente ‘amichevole’, per trascorrere la serata insieme. Una serata di festa, insomma, che si è trasformata però in incubo, quando il gruppo si è ritrovato in una zona appartata ed è iniziata quella che si potrebbe definire come la deriva contemporanea del ‘gioco della bottiglia’. I ragazzi, con pressioni psicologiche e giocando sulla fragilità della vittima, avrebbero infatti forzato la ragazzina a compiere atti sessuali con uno degli adolescenti del gruppo, mentre loro la incitavano. E, ovviamente, riprendevano attimo per attimo quell’intimità violata con i loro smartphone. Probabilmente è stata proprio la paura che quei video proibiti venissero diffusi a spingere la quindicenne a superare la vergogna e raccontare dell’abuso subito ai carabinieri. Che hanno subito avviato le indagini e, in questi mesi, stretto il cerchio sui protagonisti di quella nottata, con il coordinamento della Procura dei minori e di quella ordinaria, per l’unico maggiorenne coinvolto nei fatti.

I minorenni sono stati tutti denunciati per violenza sessuale di gruppo, mentre per l’adulto la pm Rago ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Che non è stata però attuata, visto che intanto l’uomo si è reso latitante, dopo essersi trasferito all’estero.