Violenza giovanile, il giudice: in Italia un’ondata allarmante. “La droga c’entra moltissimo”

Roma, 13 ottobre 2025 – Violenza giovanile, quali sono gli strumenti di contrasto più efficaci?

“Sicuramente il Daspo e altre misure del decreto Caivano sono riuscite a contenere il fenomeno, allarmante. Ma, parlando di under 18, serve anche una revisione del processo minorile. Omicidi, rapine, violenze sessuali: i ragazzi commettono reati da adulti. Cosa servirebbe? Ad esempio una misura come gli arresti domiciliari. E c’è sicuramente un intreccio con l’uso di droghe pesanti e sostanze sintetiche che contribuiscono all’aumento delle criminalità giovanile”.

Valerio de Gioia è consigliere della Corte di appello di Roma e consulente della Commissione d’inchiesta sui femminicidi. Ha le idee chiare sui meccanismi in mano alla giustizia per fare fronte a quest’ondata che sgomenta. Non siamo più nell’88, fa notare, a quell’anno risale “la legge sul processo minorile. La cosa sconvolgente è che spesso i delitti maturano per motivi futili, quasi che chi li commette fosse distaccato dalla realtà. Uccidi e vai al mare. Questo ci deve preoccupare”.

Il Daspo serve?

“Sicuramente è efficace in alcuni contesti urbani. Se in un paese c’è un locale che è un punto di riferimento e ha un giro di sostanze e tu dici a un ragazzo che dopo una cert’ora non può uscire e andare in quella zona, tu quel ragazzo lo stai salvando”.

C’è bisogno di leggi più severe?

“Potrebbe avere effetti positivi una misura come quella degli arresti domiciliari, che non ti butta nel contesto carcerario ma in qualche modo ti dà un segnale fortissimo”.

L’uso di sostanze c’entra con l’aumento della violenza giovanile?

“Moltissimo, moltissimo. Mi è capitato di celebrare processi a diciottenni. Mi colpiva molto l’abuso di droghe pesanti, oggi il prezzo è crollato, i ragazzini riescono a procurarsele più facilmente. E c’è il problema delle nuove sostanze sintetiche che incidono sull’equilibrio psicologico e possono esaltare l’indole criminale. L’ho ucciso con la mazza da baseball perché lui passando ha guardato la mia ragazza... Allora lì c’è qualcosa in più”.

I dodicenni girano con il coltello, pericolosissima moda dilagante in tutta Europa.

“E sono sempre più frequenti risse con accoltellamenti, che possono avere anche epiloghi fatali. Le armi da taglio sono sempre più presenti nella disponibilità dei ragazzi. Ecco perché, oltre a un intervento preventivo che coinvolga famiglie e istituzioni, si dovrebbe tornare a meditare sul limite dell’età imputabile. Ricordiamoci che sotto i 14 anni non ti possono nemmeno processare”.

Invece?

“Mi chiedo: quando trovi un 13enne, con la disponibilità di armi, che ha commesso una serie di reati, davvero è giusto che continuiamo a considerarlo ancora un bambino? Quindi, in un’ottica di riforma del processo minorile che ho visto invocare da più parti, una misura cautelare per i ragazzi pericolosi, anche per i 17enni pericolosi, va presa in considerazione. Ma abbiamo anche un altro problema. Sulla delinquenza giovanile forze dell’ordine, magistratura e lo stesso legislatore sono indietro”.

Cosa vuol dire?

“Scopriamo a distanza di tempo fenomeni che stanno covando, soprattutto quando sono legati alla tecnologia. Il 10 ottobre è entrata in vigore la norma sull’intelligenza artificiale, l’articolo 612 quater sanziona i video fake. Ricordiamoci dei giovanissimi che avevano modificato le foto delle compagne di classe, trasformandole in immagini porno. Alla base, c’è un mancato controllo delle famiglie e un minimizzare, perché ritengono che siano tutte goliardate. Invece siamo in presenza di reati gravi”.