Turista italiana violentata in Albania, lo stupro in spiaggia a Durazzo. Arrestato un 26enne

Roma, 6 settembre 2025 - Vacanza incubo in Albania per una turista italiana di 18 anni, vittima di violenza sessuale mentre era in spiaggia a Durazzo. Secondo un comunicato diffuso oggi dalla polizia albanese, la ragazza ieri alle 05.25 si trovava sui lettini di un hotel, quando è stata aggredita da un giovane.

La 18enne ha subito denunciato, e poche ore dopo gli agenti hanno fermato Leonard Preza, un 26enne albanese con precedenti per furto e detenzione illecita di armi. Lui ha ammesso il rapporto, dicendo però che la ragazza era consenziente

Stando al racconto fatto alla polizia, la turista aveva passato la notte fuori con amici. A un certo punto si sarebbe allontanata per sedersi su i lettini della spiaggia di fronte all’albergo. E’ qui che il 26enne si sarebbe avvicinato e l’avrebbe aggredita. La ragazza avrebbe provato ad opporsi allo stupro, senza riuscirci. Diverso il resoconto del fermato, secondo il quale il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale.

Gli esami medici a cui è stata sottoposta la vittima hanno però evidenziato segni di lividi sul collo ed altre parti del corpo della ragazza. Una conferma dell’uso della forza da parte dell’arrestato.

