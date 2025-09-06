Turista italiana violentata in Albania, lo stupro in spiaggia a Durazzo. Arrestato un 26enne

Roma, 6 settembre 2025 - Vacanza incubo in Albania per una turista italiana di 18 anni, vittima di violenza sessuale mentre era in spiaggia a Durazzo. Secondo un comunicato diffuso oggi dalla polizia albanese, la ragazza ieri alle 05.25 si trovava sui lettini di un hotel, quando è stata aggredita da un giovane.
La 18enne ha subito denunciato, e poche ore dopo gli agenti hanno fermato Leonard Preza, un 26enne albanese con precedenti per furto e detenzione illecita di armi. Lui ha ammesso il rapporto, dicendo però che la ragazza eraconsenziente
Stando al racconto fatto alla polizia, la turista aveva passato la notte fuori con amici. A un certo punto si sarebbe allontanata per sedersi su i lettini della spiaggia di fronte all’albergo. E’ qui che il 26enne si sarebbe avvicinato e l’avrebbe aggredita. La ragazza avrebbe provato ad opporsi allo stupro, senza riuscirci. Diverso il resoconto del fermato, secondo il quale il rapporto sessuale sarebbe stato consensuale.
Gli esami medici a cui è stata sottoposta la vittima hanno però evidenziato segni di lividi sul collo ed altre parti del corpo della ragazza. Una conferma dell’uso della forza da parte dell’arrestato.
In aggiornamento