8 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Il Nobel per la chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi

L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per lo sviluppo di strutture metallo-organiche

Roma, 8 ottobre 2025 – Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, all'australiano Richard Robson e al giordano Omar Yaghi. L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per il loro lavoro sullo "sviluppo di strutture metallo-organiche".

"I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create - strutture metallo-organiche - contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno", si legge nel comunicato. 

