Ville, holding e impero tv Un tesoro già diviso tra i 5 figli

di Achille Perego

Un patrimonio di quasi 6,8 miliardi di euro. È l’eredità, secondo l’ultima classifica dei Paperoni stilata da Forbes, che lascia Silvio Berlusconi ai suoi eredi: Marina e Pier Silvio, figli di primo letto per le nozze con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, e quelli (Barbara, Eleonora e Luigi) nati dal matrimonio (1990) con Veronica Lario, finito nel 2014 con un divorzio combattuto nelle aule dei tribunali fino alla pace "legale" siglata nel 2020 per cui Berlusconi aveva rinunciato alla restituzione di 46 milioni.

Il tesoro, già in parte distribuito tra i figli con gli accordi raggiunti oltre 10 anni fa, è il frutto della lunga storia imprenditoriale del patron di Fininvest e Forza Italia. Ed è proprio Fininvest, con 4,9 miliardi di patrimonio netto (bilancio 2021), il cuore dell’impero. Fondata nel 1978, la holding era nata dalla fusione delle attività edilizie con Telemilano e il Teatro Manzoni, dov’era nata la storia d’amore con Veronica.

L’anno dopo furono create Reteitalia e Publitalia ’80. Due anni più tardi il gruppo Mediolanum e nel ’86 iniziò l’avventura del Milan, ceduto nel 2017 per 740 milioni. Anni è durata la guerra tra Carlo De Benedetti e Berlusconi che nel ’90 aveva conquistato Mondadori. Cinque anni dopo Fininvest entrò nel cinema con Medusa, confluita in Mediaset nel 2007. Ed è stata proprio Mediaset, con le tv, la gallina dalle uova d’oro che negli anni ha costruito la ricchezza di e dei Berlusconi. E che ancora oggi rappresenta il core business.

Mediaset, ora Mfe, rappresenta la principale partecipazione di Fininvest (49,2%); poi Fininvest controlla il 53,7% di Mondadori; il 30,5% di Banca Mediolanum; il 100% del Teatro Manzoni, il Monza calcio, società immobiliari e di servizi. Il 2% di Mediobanca è stato ceduto a maggio 2021 per 174 milioni. La quota maggioritaria (62,5%) di Fininvest faceva capo a Berlusconi attraverso le holding I, II, III e VIII. Il 7,65% appartiene alla holding IV di Marina Berlusconi, un altro 7,65% alla V di Pier Silvio, mentre Barbara, Eleonora e Luigi hanno il 21,4% attraverso la XIV.

Nelle holding finisce a monte tutta la ricchezza, sotto forma di dividendi prodotti dalle attività controllate da Fininvest, pari solo per il 2021 a circa 150 milioni. Il patrimonio azionario vale oltre 3 miliardi. Il reddito personale nel 2022 è sceso a poco meno di 18 milioni, escluse centinaia di immobili intestati alla galassia delle holding e compresi appartamenti nel Milanese, tre ville sul lago Maggiore e tre barche. Un reddito che ne faceva ancora il politico italiano più ricco, ma meno della metà rispetto agli anni precedenti.

Ma figli e nipoti avranno in eredità anche il maxi patrimonio immobiliare: dalle ville ai Caraibi fino ad Arcore e Villa Certosa in Sardegna, per cui una perizia di tre anni fa stimava un valore di 260 milioni, ma il prezzo sarebbe superiore tanto che Berlusconi negli anni avrebbe rifiutato offerte sopra i 400. Villa Maria, in Brianza, che Berlusconi aveva comperato nel 2015 per regalarla all’ex compagna Francesca Pascale, è stata venduta a Lavinia Eleonoire Jacobs, nipote del papà del Toblerone scomparso nel 2008. L’ex premier l’avrebbe pagata circa 2,5 milioni, investendo poi un’altra fortuna – si stima oltre 20 milioni – per ristrutturarla e ampliarla.

Ma più che la divisione del patrimonio, l’addio di Silvio Berlusconi apre un interrogativo sul futuro della creatura più amata: le tv. Se Marina e Pier Silvio sono di fatto i figli designati a guidare l’impero, sarà inevitabile vedere una Mediaset sempre più in versione paneuropea. Pronta a crescere all’estero (sede legale in Olanda) per creare un gruppo più forte, ma forse dove i Berlusconi peseranno un po’ meno.