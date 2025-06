Morte a Villa Pamphili, iI vocale di Ford: “Mi ha lasciato, non vuole più fare la madre”

Roma, 16 giugno 2025 – Non ha ancora un nome la donna trovata senza vita a Villa Pamphili insieme alla figlia di pochi mesi, morta strangolata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dopo l’arresto in Grecia di Rexal Ford, l’americano sospettato di omicidio e occultamento di cadavere, la giovane si faceva chiamare Stella. Aveva una trentina d’anni, era ucraina o forse russa. Anche l’identità dell’indagato è dubbia: l’uomo negli Stati Uniti avrebbe avuto un altro nome.

La sua posizione intanto si aggrava. In un vocale inviato a un amico due giorni prima del ritrovamento dei corpi, pubblicato da Repubblica.it, Ford chiede aiuto: “Mia moglie mi ha lasciato, è tornata con il suo ex fidanzato. Mi ha lasciato con la bambina perché non era più interessata ad essere madre. Ora sono tornato a Roma con la mia bimba e mi domando se tu potessi ospitarmi a casa tua, solo me e la bambina”.

Rexal Ford fermato dalla polizia a Roma, due giorni prima del ritrovamento dei due corpi a Villa Pamphili. Dice di essere il padre della bimba, trovata strangolata accanto al cadavere della madre

Regista cinematografico?

Ford, che si presentava come regista cinematografico, si sarebbe accreditato per un film da 3 milioni di euro. Il Tg1 mostra una mail di un produttore inglese che garantisce per lui con una società di Roma. Il 7 maggio il 46enne californiano sarebbe andato negli uffici

ai Parioli con la donna e la bimba che avrebbe presentato come moglie e figlia.

L’amico della coppia: “Non può essere stato lui”

Conferma il mestiere nel cinema un amico della coppia, Oskar ‘El Mariachi’, un cantante e chitarrista messicano che dice di aver convissuto con loro a Malta: "Aveva mille interessi: regista, sceneggiatore, produttore”. Secondo l’uomo “Rexal e sua moglie erano felici e non avevano problemi di soldi. Rexal diceva di essere il figlio della rockstar Lita Ford, mi aveva anche raccontato di un film che voleva girare tra Roma e Firenze. Di certo non era uno sbandato. Mi aveva anche raccontato di un film che voleva girare tra Roma e Firenze”.

"Lui e Stella non erano clochard, lei era una specie di hacker”

La descrizione che ne fa Oskar, intervistato da La Repubblica, non corrisponde a quella di due clochard: “Lui aveva diverse proprietà, da quello che ricordo, affittavano case su Airbnb”. Eppure la coppia è stata vista dormire in una tenda nel parco di Villa Pamphili a Roma, proprio prima che venissero trovati i corpi. Neanche il cantante dice di conoscere la vera identità della ragazza: “Il suo soprannome era Stella, ma non credo si chiamasse così. Mi pare fosse russa, o forse islandese, comunque del Nord Europa”.

In ogni caso Oskar non crede che Rexal Ford possa averle fatto del male. “Lui è un uomo di pace, un viaggiatore come me. Deve essergli successo qualcosa, forse si erano messi in giri strani. Lei era un genio dell'informatica, una sorta di hacker. Un Robin Hood della rete. Nemmeno Rexal sapeva bene quello che faceva. Forse qualcuno le ha fatto male per il suo lavoro”.

Fino a due mesi per l’estradizione

Rexal Ford, 46 anni, è recluso in carcere a Volos, città che affaccia sul golfo di Pagaseo. è stato trasferito qui dopo l’arresto sull’isola di Skiathos. Nel mandato di arresto gli viene contestato l'omicidio volontario per strangolamento della neonata con l'aggravante della minore età della vittima e occultamento di cadavere. Le altre aggravanti, come quello del legame di parentela, potranno essere contestate solo quando verrà accertato tramite esame del Dna che Ford sia effettivamente il padre della piccola, come lui dichiara.

Ci vorranno almeno 20 giorni all’Italia per completare la richiesta di estradizione: se il fermato si opporrà e chiederà di essere trasferito negli Usa – come sembra – i tempi potrebbero allungarsi a 2 mesi.

Ford era stato fermato a Roma con la bimba in braccio, due giorni prima del ritrovamento dei corpi a Villa Pamphili. La piccola aveva addosso una tutina rosa, del tutto simile a quella trovata dalle forze dell'ordine in un cassonetto dell'immondizia.