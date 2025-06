Villa Pamphili, l’ok della Grecia all’estradizione di Kaufmann

Francis Kaufmann, il 46enne californiano accusato della morte della compagna Anastasia e della figlia Andromeda, potrebbe arrivare entro la prossima settimana in Italia. Il cittadino americano dovrebbe arrivare nel nostro paese entro 7-8 giorni se non ricorrerà contro l’ok della Corte d’Appello di Larissa alla sua estradizione.

La richiesta di estradizione, secondo quanto trapela, era stata avanzata unicamente dalle autorità italiane. Kaufmann, in videocollegamento mercoledì scorso davanti ai magistrati greci e italiani, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha fornito spiegazioni, limitandosi a proclamarsi innocente delle accuse che lo hanno travolto, mentre gli investigatori della Squadra Mobile e i pm di piazzale Clodio assistevano all’interrogatorio.

Nei prossimi giorni sono attesi anche i risultati degli esami istologici, disposti dalla procura dopo l’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause del decesso della donna e della bambina. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella che Anastasia Trofimova, 23 anni, originaria di Omsk, in Siberia, sia stata soffocata.

Intanto proseguono le indagini degli investigatori italiani. Ieri pomeriggio pattuglie della Polizia di Stato hanno svolto un sopralluogo sulle rive del Tevere, nei pressi di Ponte Garibaldi. Il dispiegamento è legato alle ricerche del trolley di Kaufmann. Questa, infatti, è la zona in cui l’uomo era stato visto l’ultima volta.

E va avanti anche l’inchiesta sui fondi ottenuti, ai tempi del governo Conte, per un film mai realizzato. Su richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e del sostituto procuratore Antonio Verdi, ieri il ministero della Cultura ha consegnato alla procura di Roma la documentazione in possesso della direzione generale Cinema "afferente al finanziamento denominato credit tax" concesso dal ministero della Cultura "in favore di Rexal Ford, alias Charles Francis Kauffman, per un progetto cinematografico dal titolo "Stelle della notte". Il ministro della Cultura Alessandro Giuli - spiegano dal ministero - ha personalmente accompagnato il personale della polizia giudiziaria.