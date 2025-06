Cadaveri di villa Pamphili, il cerchio si stringe. Entro 48 ore i nomi di madre e figlia

Roma, 12 giugno 2025 – Ancora uno o due giorni e la donna trovata morta a Villa Pamphili potrebbe avere un nome. E come lei la sua bimba di pochi mesi, strangolata. Secondo indiscrezioni che filtrano da fonti inquirenti, gli investigatori sarebbero vicini all’identificazione di madre e figlia ma non si sbilanciano: aspettano gli ultimi riscontri prima di diffondere i dati anagrafici.

Sappiamo che la donna ha tra i 20 e i 30 anni, è alta 1 metro e 64 per 58 kg, è bionda e dalla pelle chiara. Sul corpo una serie di tatuaggi che la questura di Roma ha diffuso con un appello ai cittadini. “Se qualcuno la riconosce si faccia avanti”. Chi indaga avrebbe ricevuto tante segnalazioni, le avrebbe scremate, stringendo il cerchio. Ci vorranno al massimo 48 ore per avere la certezza. Sono finite in un nulla di fatto invece le ricerche negli ospedali, dove la donna potrebbe aver partorito. Non si esclude che la bimba possa essere nata all’estero e che con la madre si trovasse da poco in Italia.

Come è morta la donna? E chi ha ucciso sua bambina? Secondo gli esami di medicina legale la piccola è deceduta per strangolamento, mentre sul corpo della donna – morta qualche giorno prima della neonata – non ci sono apparenti segni di violenza. Negativi anche i primi test tossicologici: è esclusa dunque l’overdose per le droghe più comuni come l’eroina, mentre si procederà agli esami per la ricerca di altri stupefacenti come quelli sintetici. Il procedimento avviato in procura resta rubricato per duplice omicidio volontario.

E’ stata considerata attendibile la testimonianza di una signora che afferma di avere visto venerdì sera - il giorno prima del ritrovamento dei corpi - un uomo con una bambina in braccio all'interno della villa, non lontano dal punto in cui è stata trovata morta. Resoconto che troverebbe conferma nelle parole di tre minorenni che agli inquirenti hanno raccontato di un uomo con in braccio un fagotto aggirarsi tra i viali del parco, sempre nella giornata di venerdì. Testimoni hanno riferito che la donna viveva nel parco da giorni. Lo confermerebbero i resti di una tenda.

Nelle scorse ore c’è stato un altro sopralluogo che ha permesso di raccogliere nuovi reperti, tra i quali un braccialetto e una tutina rosa recuperata in un secchio della spazzatura, simile a quella indossata dalla neonata secondo le testimonianze raccolte. Saranno analizzati insieme al sacco che conteneva il corpo della donna, trovato nudo come quello della figlia.